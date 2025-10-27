Nemá sebeúctu! Zuzana Belohorcová drsně zepsula manželovu milenku
27. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Známá moderátorka moc laskavých slov pro manželovu novou lásku nenašla.
Realitka na Tenerife prodaná, vila v prodeji, manželství se rozpadá, manžel si balí kufry, ale Zuzana Belohorcová zachovává dekorum a k probíhajícímu dramatu se snaží moc obšírně nevyjadřovat.
Brzy již bývalý manžel, podnikatel Vlasta Hájek měl být podle zdrojů magazínu eXtra nevěrný už delší dobu a opakovaně. Zuzana se vztah snažila lepit dohromady, jenže to už nakonec nešlo.
A když přišla řeč na makedonskou krásku Alex, do které se měl Hájek zamilovat, což se stalo hlavním hybatelem krachu manželství, Zuzana se stále snažila být nad věcí, moc vlídných slov jí ale nevěnovala.
O rozpadu manželství jako takovém se už ale bavit nechtěla: „Opravdu se není k čemu dál vyjadřovat. Každý si na to vytvoří svůj vlastní názor,“ uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz.
Když vzápětí padlo milenčino jméno, vzduch v místnosti se citelně ochladil: „Alex? Kdo to je? Chápu, proč se ptáte. Některým věcem a lidem ale odmítám věnovat energii a pozornost,“ prohlásila.
Makedonka dostala od nových majitelů realitky výpověď – nestáli o někoho, kdo působí drama. Zuzana jejich přístup oceňuje: „Jsem moc ráda, že se za mě kluci postavili. V takové chvíli to určitě je příjemný pocit,“ přikývla.
„Někdy musí dojít k takovým krokům, když člověk nemá sám od sebe sebereflexi a sebeúctu a neví, kdy odejít. Pak se to nedá udělat jinak,“ dodala ostře.
Zuzana zůstává na Tenerife a nebude měnit ani zaměstnání, protože v realitce hodlá pracovat dál i po prodeji: „Ano, v týmu zůstávám. Budu dál dělat PR, sociální sítě a management a k tomu občas prodám nějakou nemovitost,“ prozradila.