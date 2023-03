Potřebujeme ministerstva přátelství a změnu uspořádání společnosti, říká filozof

Francouzský filozof Geoffroy de Lagasnerie považuje budování života na základě blízkých přátelství namísto rodiny nebo milostných vztahů za nezbytný akt rebelie.

Vlády by podle filozofa měly zřídit ministerstva přátelství, která by radikálně přehodnotila způsob uspořádání společnosti, napsal list The Guardian. Lagasnerie zpochybňuje společenský tlak, který podle něj klade rodinu a romantické vztahy na první místo, a poukazuje na péči a čas, které kvalitní přátelství vyžadují.

Větší důraz na kamarádství by podle něj zároveň ukončil „tyranii“ kultury brzkého ranního vstávání. „Nemůžu brzy vstávat, protože jsem byl vzhůru s přáteli do tří hodin ráno“ by se podle Lagasnerieho, který je gay a rozhodl se zůstat bezdětný, pak stalo stejně účinným argumentem jako „Musím odejít dřív, abych vyzvedl děti ze školky.“

Lagasnerie tento měsíc vydal manifest přátelství, ve kterém popisuje kamarádství se spisovateli Didierem Eribonem a Édouardem Louisem. Každý den spolu mluví, večeří, přejí si dobrou noc a dobré ráno a slaďují své rozvrhy tak, aby v nich měli prostor na setkávání a dlouhé společné rozhovory. Filozof, jenž bývá řazen k radikální levici, jejich vztah popisuje jako „jednu dlouhou diskusi, která nikdy nekončí“, a středobod jejich života.

„Když posíláme ostatním fotky ze společně strávených vánočních svátků nebo je sdílíme na sociálních sítích, dostáváme obrovské množství zpráv od lidí, kteří nám závidí možnost strávit svátky s přáteli. Nabízí se otázka: proč se přátelství jako způsob života zdá být tak nedostupné i těm, kteří o něj usilují?“ říká Lagasnerie.

Jednačtyřicetiletý filozof rovněž poukazuje na fakt, že na rozdíl od nefunkčních romantických vztahů není ve společnosti tendence udržovat přátelství s lidmi, které nemáme rádi.

„Ta představa, že by se život měl odehrávat v cyklu: mládí, studia, vytvoření vztahu, sestěhování se, spaní ve stejné posteli, mít děti... To jsou institucionální role, ale mnoho lidí není s tímto typem života v souladu a má jiné touhy,“ uvedl Lagasnerie.