Aktualizováno: S odškodněním lidí kvůli zpožďování dávek se podle Jurečky nepočítá

S odškodněním lidí, kteří se kvůli zpoždění sociálních dávek dostali do problémů a třeba se i zadlužili, zákon podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nepočítá. Připustil přitom, že hlavně v Praze není výjimkou, že průměrná lhůta vyřízení žádostí přesahuje 70 dnů, u některých klientů dokonce i 150 dnů.

Postupně se ale lhůty zkracují, i proto vzniklo v Liberci pracoviště, které přetíženým pobočkám s vyřizováním žádostí pomáhá.

„My se snažíme za poslední měsíce, ale především za poslední týdny, velmi intenzivně dělat kroky, které vedou k tomu, abychom odbavovali žádosti klientů, českých lidí, českých domácností v zákonných lhůtách a ideálně ve lhůtách ještě kratších, než jsou ty zákonné,“ doplnil Jurečka. Udělala se podle něj celá řada opatření ve spolupráci s krajskými řediteli, která pomáhají ulevit přetíženým pobočkám. „Abychom tu práci byli schopni rozložit na jiná pracoviště,“ dodal. Zrychlení odbavování by podle něj mělo být patrné už za březen.

Výrazně podle Jurečky pokročila digitalizace, ve které bude úřad pokračovat. „Zatím se nejvíc projevovala v přístupnosti z hlediska občanů, kteří tak dnes mohou žádat například o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, mohli žádat o tu pětitisícovku, která byla vyplácena v loňském roce. Je ale před námi ještě poměrně velký úkol, a to je digitalizace uvnitř toho úřadu, abychom byli schopni výrazně zrychlit a zjednodušit procesy,“ řekl ministr.

Speciální pracoviště v Liberci, které zpracovává jak digitální, tak písemné žádosti, vzniklo před pěti měsíci, postupně se rozrůstá a získává zkušenosti. „Liberec je pro nás klíčový, další pracoviště by mohla vzniknout v Moravskoslezském a pravděpodobně v Ústeckém kraji,“ doplnil Karel Trpkoš pověřený řízením Úřadu práce ČR. V Liberci je na vyřizování pražských žádostí vyčleněno 25 lidí, do konce června by jich mělo být 50 až 60. Přetíženým pražským obvodům ale pomáhá podle Trpkoše prakticky celá republika.

Od 17. března spustily podle Trpkoše úřady práce novou službu, která umožňuje zjednodušené podání. „Přijdete na pobočku, dáte ty papíry úředníkovi, on je rovnou naskenuje a my už pak pracujeme s digitálním obrazem,“ doplnil ředitel úřadu práce. Systém má práci zjednodušit, dělají to tak zatím pilotně na pobočkách v Praze 6 a Praze 9. Postupně se ale podle něj bude systém rozšiřovat na další pobočky a na konci června už by s digitálním obrazem měli pracovat na všech pobočkách v hlavním městě.

Problémy s nedodržováním třicetidenních lhůt nejsou podle Jurečky jen v Praze, ale také na některých středočeských pobočkách, na jižní Moravě. Problémem podle něj je, že se třeba v Praze nedaří na pobočky nabrat dostatek lidí, i to je důvod, proč se nabízí přesunout agendu jinam. Podobný systém využívají například banky. „Do měsíce, měsíce a půl bychom chtěli dostat třeba u příspěvku na bydlení tu agendu do zákonných lhůt,“ dodal Jurečka.

Úřad práce ČR má téměř 250 kontaktních pracovišť po celé republice a jeho hlavním úkolem je zejména zvyšovat zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost, věnovat zvýšenou pozornost ohroženým skupinám, podporovat podnikání a celkově přispívat ke zkvalitňování trhu práce. Od loňského jara ale čelí pracoviště úřadu velkému náporu nejen v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny, ale i s rostoucími životními náklady, žádostí výrazně přibylo a na úřadech se tvoří fronty.