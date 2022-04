Potopení křižníku Moskva je ranou pro sebevědomí Putinova Ruska

Loď ve čtvrtek zasáhly a poškodily ukrajinské protilodní střely Neptun.

Ruská prohlášení se vyhýbají jakékoli zmínce o ukrajinském podílu na zkáze Moskvy. Ruské ministerstvo obrany pouze sdělilo, že křižník se potopil, když byl na rozbouřeném moři vlečen do přístavu poté, co na palubě explodovala munice, propukl požár a trup byl poškozen a ztratil stabilitu.

„Potopení křižníku Moskva ... není jen významnou ztrátou, je také symbolem nynějšího chaotického ruského válečného tažení,“ cituje deník The Guardian Michaela Kofmana, ředitele výzkumu a odborníka na Rusko z amerického Centra pro námořní analýzy.

