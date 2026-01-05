Poslední tečka za Soukupem? Agáta Hanychová urovnala spory a prolomila mlčení o bitce s Dopitou
5. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Oblíbená modelka a influencerka si nemůže vynachválit skutečnost, že už se nemusí přít o dceru.
Konec roku a začátek nového je zřejmě nejvíc symbolická chvíle vhodná k tomu, aby se člověk na chvíli zastavil, ohlédl a zhodnotil, co dobrého a samozřejmě bohužel občas i zlého se mu přihodilo. Děláme to všichni a výjimkou není ani oblíbená influencerka a podnikatelka Agáta Hanychová.
Ta konečně prozradila, jak vlastně dopadla její soudní bitva s Jaromírem Soukupem, s nímž se přela ohledně péče o jejich společnou dceru Rozálii.
Když totiž měla Agáta ve svém podcastu jmenovat nejlepší věc uplynulého roku nebo chvíli, která jí udělala největší radost, neváhala ani vteřinu:„Že jsem se domluvila s Jaromírem Soukupem na péči o Rózu,“ prohlásila.
Spory se táhly dlouhou dobu a jejich ukončení proto muselo shodit opravdu mohutný kámen ze srdce: „Je to zásadní a důležitý, protože by mě to asi jinak úplně utrápilo,“ uvedla.
Z jejího vyjádření se zdá, že Soukup si nakonec vydupal svou: „Vím, že on by tenhle krok nikdy neudělal, takže jsem to musela udělat já – kývnout na všechno, co chtěl,“ dodala.
Se Soukupem se ale pojí i její nejhorší moment roku. To totiž vzpomněla na bitku, kdy Soukupa seřezal její manžel Mirek Dopita.
„Teď už to asi trošku můžu říct. Mirek se opravdu držel půl roku, když Jaromír každé předání řval ‚Dopito vylez!‘ A pak Jaromír, v nějakém svém záchvatu, otevřel branku a vlezl nám až do kuchyně. Tak si myslím, že ten Mirek už to nemohl vydržet,“ popsala po dlouhém mlčení, co se konečně stalo.
„Nevím, asi je to i moje chyba, kdy jsem u toho neměla policajta, že jsem tomu nedokázala zabránit,“ zamyslela se sklesle.
„Byl to za mě asi největší prů*er roku 2025,“ zakončila.