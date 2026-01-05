Takhle si bydlí Simona Krainová: Splnila si sen a postavila palác jak pro císařovnu
5. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Práce jsou u konce, slavná modelka se pochlubila svým zbrusu novým sídlem. Je nač se dívat.
Legendární supermodelka Simona Krainová hlásí splněný sen: Po víc než roce práce stojí její vysněná vila v Dominikánské republice. Hotovou stavbu předvedla na Instagramu se slibem, že se brzy podíváme i dovnitř.
Stavět tisíce kilometrů daleko nebyl žádný med, Simona s manželem Karlem Vágnerem ale věděli, do čeho jdou: „Na začátku to fakt nebylo lehké. Bylo to pro nás hodně náročné rozhodnutí. Věděli jsme, že u toho nemůžeme být celou dobu a že všechno budeme muset řešit na dálku, z druhého konce světa. A to chce odvahu,“ vzpomíná Krainová.
A vzhledem k lokalitě samozřejmě nešlo být u všeho: „Spoustu věcí jsme řešili nadálku. Po telefonu, přes videa, fotky, zprávy. Detaily, kontroly, postupy. Bylo to jiné, někdy náročné, ale zároveň strašně poučné. A o to víc si pak vážíš lidí, kterým můžeš věřit,“ vypráví Simona.
„Je to zvláštní, krásný a hrozně silný pocit. Dominikánu milujeme a vědomí, že tam máme svůj domov, se strašně těžko popisuje slovy,“ rozplývá se.
Brzy se podíváme i dovnitř: Práce na interiéru jsou v plném proudu a chystá se prý stylový jihoamerický design.
„Obrovské díky patří hlavně Angelice, interiérové designérce z Chile, se kterou jsme na úplně stejné vlně. Ladíme dům do exotického stylu a prakticky všechno, co v interiéru bude, nábytek, tapety i dekorace pochází právě z Chile. Angelika všechno vybírá, řeší a nechává přivážet. A já se na to strašně těším. Je to můj splněný sen,“ hlásí modelka z obláčku štěstí.
„Nebojte se plnit si svoje sny. Ať jsou velké nebo malé. Nenechte se zastavit strachem, řečmi ostatních nebo tím, že něco není jisté. Někdy prostě musíte udělat rozhodnutí na hraně, abyste zjistili, kam vás zavede. Jinak to nikdy nezjistíte,“ přidala ještě radu do života na závěr.
