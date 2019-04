Poslanci odvolali Klause mladšího ze školského výboru. Nemá to logiku, protestuje

Vejce je mnohem víc než pouhá potravina a o Velikonocích to platí obzvlášť. Nic si s tímto křesťanským svátkem nespojujeme tolik, jako právě vajíčka. Nejlépe pestrobarevná. více

Dnešní společnost je trochu pestřejší, než byl devadesátkový mainstream, to ale zároveň přináší možná i některé negativní odstíny, zdůrazňuje v rozhovoru pro Tiscali.cz historik Matěj Spurný. Popisuje také, v čem spočívá myšlenková chyba u nacionalismu, a oceňuje, že populární seriál zachytil aspoň cípek reality na Mostecku. (První část rozhovoru ZDE). více

- Komentáře - 0

Pokud by Andrej Babiš bral své řeči o vyrovnaných rozpočtech doslova a do písmene, měl by si z vlády dát padáka. Jenže Babiš spoléhá (a není sám) na vaši krátkou paměť. více