Pečujete o zuby správně? Tyhle chyby vás mohou stát desítky tisíc
22. 12. 2025 – 14:15 | Magazín | Žanet Ka
Možná máte pocit, že pro svůj úsměv děláte maximum, ale i drobné nedostatky v technice mohou mít vážné následky. Od nesprávného tlaku na kartáček až po podceňování mezizubních prostor. Podívejte se na seznam zlozvyků, které ničí vaši sklovinu, a naučte se, jak se jim snadno vyhnout.
Čištění zubů je pro většinu z nás natolik automatický úkon, že nad ním téměř nepřemýšlíme. Právě v této rutině se však často skrývají nenápadné chyby, které mohou po letech vést k citlivosti, zánětům dásní nebo nákladným zákrokům v ordinaci. Krásný úsměv není jen otázkou genetiky, ale především správných návyků. Zkontrolujte si, zda se nedopouštíte některého z nejčastějších prohřešků.
1. Nesprávná technika a přílišný tlak
Mnoho lidí se mylně domnívá, že čím více na kartáček tlačí, tím lépe zuby vyčistí. Opak je pravdou. Agresivní čištění spojené s nesprávným vodorovným pohybem může vést k recesi dásní, tedy k jejich ustupování a obnažování citlivých krčků. Sklovina se tímto způsobem mechanicky obrušuje a zuby se stávají citlivými na chlad i teplo. Jak na to: Držte kartáček v úhlu 45 stupňů k dásni a provádějte jemné, krouživé nebo stíravé pohyby směrem od dásně k zubu. Kartáček byste měli držet spíše jako tužku než jako kladivo.
2. Čištění „v rychlosti“
Dnešní doba je uspěchaná, ale vaše zuby potřebují svůj čas. Pokud čištěním strávíte jen několik sekund, odstraníte pouze nejhrubší nečistoty, ale škodlivý plak na zubech zůstane. Bakterie v něm obsažené pak mají volné pole působnosti k vyvolání gingivitidy (zánětu dásní) nebo parodontitidy. Jak na to: Optimální doba pro důkladné vyčištění jsou dvě minuty. Pokud si nejste jisti, použijte stopky na telefonu nebo si pořiďte přesýpací hodiny do koupelny.
3. Příliš dlouhé používání jednoho kartáčku
Kartáček, který má roztřepené štětiny, už neplní svou funkci. Nejenže špatně odstraňuje plak, ale může také dráždit dásně. Navíc se v něm časem hromadí mikroorganismy. Zvláštní pozornost byste měli věnovat výměně po prodělané nemoci nebo po profesionální dentální hygieně. Jak na to: Kartáček (nebo hlavici elektrického kartáčku) měňte pravidelně každé tři měsíce. Pokud vidíte, že jsou štětiny ohnuté dříve, vyměňte ho okamžitě a zkuste příště na zuby méně tlačit.
4. Ignorování mezizubních prostor
Zubní kartáček se dostane pouze na tři z pěti ploch zubu. Prostor mezi zuby zůstává bez nitě nebo mezizubního kartáčku nedotčen. Právě tam však nejčastěji vznikají kazy a záněty dásní, protože se zde hromadí zbytky jídla a plak. Jak na to: Používejte mezizubní pomůcky alespoň jednou denně, nejlépe večer. Pokud máte úzké prostory, zvolte voskovanou nit, která lépe klouže a nedráždí dásně. Pro širší mezery jsou ideální mezizubní kartáčky správné velikosti.
5. Nevhodný výběr zubní pasty a doplňků
Není pasta jako pasta. Některé produkty, zejména ty s vysokým abrazivním účinkem (tzv. bělící pasty s uhličitanem vápenatým nebo oxidem hlinitým), mohou při dlouhodobém používání nenávratně poškodit sklovinu. Stejně tak pravidelné používání silných antibakteriálních ústních vod může narušit přirozenou mikroflóru v ústech. Jak na to: Vybírejte pasty bez parabenů a agresivních barviv. Ústní vody používejte spíše jako doplňkovou kúru, nikoliv jako náhradu mechanického čištění. Poraďte se se svým lékařem, jaký obsah fluoridů je vhodný právě pro vaše zuby.
6. Odkládání preventivních prohlídek
Zubař by neměl být vnímán jako „poslední záchrana“, když už vás zub bolí. Většina závažných problémů, včetně kazů pod starými plombami nebo začínající parodontózy, nebolí. Když se bolest dostaví, bývá řešení často složitější a dražší. Jak na to: Navštěvujte zubního lékaře a dentální hygienistku pravidelně každých šest měsíců. Prevence je ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak si udržet zdravý úsměv po celý život.
Zdravý úsměv jako investice do budoucnosti
Péče o zuby není jen o estetice, ale o celkovém zdraví našeho organismu. Jak jsme si ukázali, cesta k zářivému úsměvu nevede přes drastické bělení nebo drahé zákroky, ale přes trpělivost, správnou techniku a kvalitní pomůcky. Každá minuta, kterou dnes věnujete poctivému čištění a péči o mezizubní prostory, se vám v budoucnu vrátí v podobě bezbolestných prohlídek a ušetřených nákladů za složité opravy.
Změna zažitých návyků sice vyžaduje trochu úsilí, ale výsledek za to rozhodně stojí. Váš úsměv je vaší vizitkou, tak mu dopřejte péči, kterou si zaslouží. Začněte třeba hned dnes večer – pomalu, jemně a s vědomím, že pro své zdraví děláte to nejlepší.