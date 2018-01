Porazili IS, ale stali se z nich 'místní mafiáni'. Kmenových bojů v Iráku se bojí i policie

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Místo aby po porážce Islámského státu v Iráku zavládl klid zbraní, bojuje se dál. Bitvy mezi sebou v jihoirácké provincii Basra svádí příslušníci sedmi kmenů a neváhají na své sousedy vytáhnout i těžké zbraně a minomety.

Tady mají hlavní slovo zbraně, říká Daúd Salmán. O násilnostech odehrávajících se mezi kmeny v jeho vesnici vesnici dosud mlčel, ale když při jedné hádce zbloudilá kulka zasáhla jeho syna, rozhodl se, že promluví, a z vesnice se odstěhoval.

Potyčky stíhají odvety a místní police tomu přihlíží zpovzdálí. Oblasti poblíž kuvajtské hranice sužují kmenové spory několik let. Většina místních bezpečnostních sborů byla odvelena k boji proti Islámskému státu (IS) a rodiny se ocitly ponechány na pospas samy sobě.

Jednačtyřicetiletý Salmán říká, že neozbrojená rodina v tomto prostředí nepřežije. Místa obývaná civilisty se často stanou bojištěm skupin, které mají automatické zbraně i minomety. V jedné z nesčetných bitev jedna střela zasáhla jeho patnáctiletého syna Alího do ramene, když byl chlapec před domem. Rodina se přestěhovala blíž k městu Basra, dále od území ovládaného kmeny.

Policie se sami bojí

Důvodem sporů jsou často hádky o obchod nebo o čest, ale také třeba o výsledek fotbalového zápasu. Policisté v těchto případech nejsou k ničemu.

V místě nejsou vojáci ani federální policisté. "Místní policie se do hádek nevměšuje, protože sama nemá žádnou ochranu - nemá obrněné vozy ani tanky," říká člen provinční správy Ghaním Hamíd.

A i když by policisté zasáhnout mohli, mnozí to odmítnou, protože jsou sami členem některého z klanů a bojí se krevní msty. Čtyřiatřicetiletý inženýr Hajdar Alí si myslí, že by pomohlo, kdyby byli povoláni vojáci a policisté z jiných provincií, které s místními nepojí žádné svazky.

Další tvrdí, že je potřeba zkonfiskovat zbraně. Ale i když policie dělá domovní prohlídky, nedokázala vymýtit ohromný arzenál, který mezi lidmi stále je.

Je potřeba odstranit kmenové boje

Basra má jako jediná z iráckých provincií přístup k moři. Je bohatá na ropu, jsou tam četné rafinérie a působí tam mnohé zahraniční společnosti. Bitky mezi kmeny dosahují někdy takového stupně, že některé podniky musejí své aktivity přerušit, přiznává generál Džamíl Šammarí, který je velitelem operací v Basře. "Někdy se kvůli bojům musejí zavřít silnice, zaměstnanci ropných firem se nedostanou do práce, naruší se i rozvody elektřiny," řéká generál.

Hajdar Alí se domnívá, že je třeba změnit přístup veřejnosti. "Společnost musí kmenové boje zavrhnout dřív, než to učiní zákon," říká.

Šajch Muhammad Zajdáví, vysoce postavený člen kmene Bú Zajd, se připojil k armádní komisi, která má odstranit kmenové třenice. Jednání se konají za přítomnosti zástupců kmenů, které řeší spor, a dalších, jež fungují jako prostředníci.

O trestu rodiny rokují dlouhé hodiny - v případě smrti jde o výkupné za krev, které může mít formu finančního vyrovnání nebo požadavků na vyloučení z kmene. Zajdáví řekl, že loni komise vyřešila 176 sporů, z nichž některé se táhly mnoho let.

Odborník na situaci v Iráku Kirk Sowell říká, že některé problémy přetrvají, protože "Basra netrpí jenom kmenovým násilím, ale také organizovaným zločinem". V zemi, která se právě zbavila IS, je podle něj teď největší bezpečnostní problém domácí povahy.

Sowell tvrdí, že z mnohých polovojenských jednotek, pocházejících z jihu a zapojených do bojů proti IS, se nyní staly "místní mafiánské gangy". S nimi se do Basry dostalo množství zbraní a přibylo bitek.