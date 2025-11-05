Polský prezident Nawrocki se v Bratislavě sejde s vrcholnými politiky Slovenska
5. 11. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polský prezident Karol Nawrocki dnes poprvé od svého srpnového nástupu do funkce oficiálně navštíví Slovensko. V Bratislavě se sejde vrcholnými slovenskými politiky.
Dopoledne má Nawrocki na programu jednání se svým slovenským kolegou Peterem Pellegrinim. Odpoledne se pak polský prezident sejde s předsedou slovenské sněmovny Richardem Rašim a také s premiérem Robertem Ficem. Ten chce podle svého úřadu hovořit nejen o slovensko-polských vztazích, ale i o dalších tématech včetně těch, které se týkají Evropské unie.
Polsko se na rozdíl nynější vlády v Bratislavě řadí ke klíčovým podporovatelům Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské vojenské invazi. Konzervativní prezident Nawrocki je blízkým spojencem hlavní polské opoziční strany Právo a spravedlnost a jeho vztahy s proevropskou vládou premiéra Donalda Tuska jsou napjaté.
Nynější vrcholní slovenští politici usilují o obnovení užší politické spolupráce zemí takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko), které dříve rozdělil právě postoj k válce na Ukrajině. Kromě Slovenska vojenskou pomoc Kyjevu kritizuje také Maďarsko.
Podle polské tiskové agentury PAP Nawrocki 24. listopadu navštíví Česko, se kterým má Polsko stejně jako se Slovenskem společné hranice.