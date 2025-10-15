Albert kontruje ve válce řetězců, přidává do slev i oblečení a vybavení domácnosti
15. 10. 2025 – 15:09 | Zprávy | Anna Pecena
Připravte peněženky — nový leták Albert Supermarket přináší razantní slevy, které vzbudí pozdvižení v nákupních koších! Od másla za osmadvacet až po outdoor bundu za tisíc pět set — sledujeme nejzásadnější nabídky, které opravdu stojí za pozornost.
Z potravinového světa – chléb, mléko, máslo a maso
První stránka akčního letáku šokuje jednoduchostí: houska za 3,90 Kč jako připomínka levných klasik. Chystáte-li normální nákup, určitě vás potěší mléko trvanlivé Albert 1,5 % za 11,90 Kč a máslo 250 g za 34,90 Kč— ceny, které by mnozí označili za klenoty mezi slevami.
U masných specialit upoutá vepřová pečeně bez kosti za 89,90 Kč— ideální položka na víkendový oběd.
Ze sladkých dobrot zaujmou sušenky Biscoff Lotus za 26,90 Kč a borůvky Albert 250 g za 59,90 Kč, které mohou být příslibem zdravějšího dezertu.
Kromě toho leták míří i do chamtivých koutků nákupního seznamu — oceníte sýr Eidam 30 % Madeta 100 g za 19,90 Kč nebo sýr Eidam 45 % Albert 200 g za 32,90 Kč. Pokud jste milovníci sýrových variant, tato část nabídky vás udrží ve střehu.
Nepotravinové perly: oblečení a domácnost
Leták z Albertu neobsahuje jen známé potraviny. Pozornost si zaslouží dámská outdoorová bunda Luhta za 1 599 Kč— hodně nápadná nabídka pro ty, jež hledají styl i funkčnost. Taková cena pro kvalitní kousek oblečení zaujme i ty, co rádi sledují módní výhodné momenty.
Dalším zajímavým doplňkem je prostěradlo Vesna MAKO bavlna 180×200 cm za 529 Kč— solidní volba pro ty, kdo plánují obměnu ložního prádla.
V sekci domácí chemie pak vyčnívá prací gel Persil na 66 dávek za 299 Kč, položka, která se možná vyplatí i při běžné spotřebě.
Tipy, na co nezapomenout – a čemu dát pozor
-
Sledujte datum platnosti: nabídky platí mezi 15. a 21. říjnem 2025, pak je konec akce a ceny se mohou výrazně změnit.
-
Ne všechny „výhodné ceny“ znamenají totální výhodu — porovnejte s běžnými cenami v jiných obchodech, zejména u položek jako mléko nebo máslo.
-
U nepotravinových produktů – oblečení či ložní prádlo – dejte pozor na velikosti, kvalitu materiálu i případné reklamace.
-
Akce na masné a mléčné výrobky láká k větším nákupům — ale sledujte trvanlivost, ať se vám nic nezkazí.
Albert tentokrát poskládal leták, který osloví široké spektrum nakupujících — od běžných rodin přes milovníky sýrů až po ty, co prahnou po levné outfitu pro venkovní dobrodružství. Pokud vaše nákupní touhy korespondují s výše uvedenými položkami, rozhodně se vyplatí zamířit do Albertu mezi 15. a 21. říjnem.
A nezapomeňte — nabídky mizí rychle, kde byl dnes kus sýra, může být za týden běžná cena!