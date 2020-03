Policie prošetřuje chování svých lidí při protestu proti Babišovi. Část incidentu zachycuje video

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: red

Únorový protest skupiny občanů proti premiérovi při jeho obhlídce nádraží v Jaroměři má dohru uvnitř policie. Někteří z demonstrantů kritizovali chování přítomných policistů a na královéhradecké policejní ředitelství dorazila i oficiální stížnost. HlídacíPes.org má k dispozici videozáznam, který ukazuje část z několika incidentů, píše Vojtěch Berger.

"Přestaňte vyhrožovat … nechte toho … vyhrožování jak za komunistů." Rozčilený ženský hlas v jednu chvíli přeruší záběr na plné nástupiště, na kterém si Andrej Babiš prohlíží rekonstruovanou stanici v Jaroměři, zatímco opodál stojí skupina protestujících.

Mezi nimi a premiérem je vidět několik uniformovaných policistů i dalších mužů monitorujících situaci, otočených směrem k demonstrantům – podle jejich postoje i kvůli nechuti některých z nich nechat se natáčet zblízka jde zjevně o policisty v civilu.

Podívejte se na klíčovou část videozáznamu:

Kamera se postupně otáčí a zabírá ženu, která naštvaně popochází po perónu a mluví směrem k muži v bundě a brýlích.

"My se máme vám legitimovat a vy ne. To je přesně ono. Každýmu podle jeho práva, že jo." Muž se mlčky dívá do kamery.

"Vy jste možná skoro horší než on, že tady zavádíte únor 48… Legitimujte se…." říká opovržlivě žena.

Čí je to dítě?

Incident sledovala i další z účastnic protestu Jana Žárská. Dotyčného muže si všimla už na začátku protestu před nádražím: "Původně jsem si myslela, že přišel demonstrovat. Když přišel k nádraží, řadil se totiž nejprve k demonstrantům, byl v civilu a asi poslouchal, o čem se baví, co plánují," říká pro HlídacíPes.org.

Žárská vyrazila na protest s manželem a dvěma dětmi, včetně skoro třináctiletého syna.

"Na nástupišti u vlaku se ten člověk rovnou zvýšeným hlasem zeptal, čí je to dítě, že bude legitimovat rodiče, že to dítě má být teď ve škole, tudíž zanedbává povinnou školní docházku, a že k prošetření pošle příslušné orgány OSPOD. Tím nám přítomným demonstrantům vyrazil dech – zavánělo to rétorikou tajných služeb minulého režimu," popisuje.

Následovala výše popsaná scéna s další ženou, poté, co muž účastníky protestu vyzval, ať se legitimují: "Poté, co jsem tedy chtěla vidět jeho služební průkaz, se stáhl a již dále s demonstranty nekomunikoval, pouze s ostatními policisty," dodává Žárská s tím, že muž také na dotaz demonstrujících sám prohlásil, že je policista.

Celou věc už prošetřuje královéhradecké policejní ředitelství, kam dorazila stížnost na chování policistů.

"Rád bych znal oficiální reakci Krajského ředitelství Policie ČR k tomuto incidentu, který považuji, jako občan ČR, za zcela nepřijatelné překročení pravomocí Policie ČR," stojí v textu, který má HlídacíPes.org k dispozici.

"Mohu potvrdit, že Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje obdrželo dotaz, který se týkal chování uniformovaných i neuniformovaných policistů během návštěvy premiéra Andreje Babiše v Jaroměři a tímto dotazem se zabývá. Autora dotazu budeme o výsledku šetření informovat," odpověděla Eva Prachařová z krajského tiskového odboru policie.

Uvidíme se na silnici…

Slovních incidentů mezi policisty a účastníky protestu na nádraží v Jaroměři ale podle Jany Žárské proběhlo víc.

"První, kdo nás oslovil, byl mladý vousatý policista v civilu ve světle hnědé bundě s vysílačkou v uchu. Oslovení bylo emotivně zabarveno – řekl něco v tom smyslu, že je mu líto toho kluka, kterého tam taháme a kazíme mu tím život a že ho necháme pokřikovat na dospělou osobu, že to by on svým dětem nikdy neudělal," popisuje.

Další nestandardní výrok pak přišel od jiného, uniformovaného policisty na závěr protestu.

"Poté, co vládní delegace odjela vlakem směr Náchod, jsme se uniformovaného policisty, který také hlídal a sem tam s námi demonstranty něco prohodil, ptala, tak aby řeč nestála, zda tu hlídá vždy a nebo jen dnes. Dostalo se mi odpovědi, která mohla být myšlena jako legrace, ale zní tak trochu dvojsmyslně, že on tu hlídá vždy, má dobrou paměť na obličeje a možná se ještě někdy potkáme při silniční kontrole," dodává Jana Žárská.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky