Čtvrt milionu lidí na Letné! Babiši, odstup, volali

GALERIE AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: roj

Na pražské Letné protestovalo proti vládě Andreje Babiše a za nezávislost justice zhruba čtvrt milionu lidí. Na podzim budou protesty pokračovat, další obří demonstrace podobné té nedělní se má konat 16. listopadu.

Demonstrace začala v neděli krátce před 16:30 reprodukcí slov prvního československého prezidenta Tomáše Garriegue Masaryka: "Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem."

Na pódiu se vystřídali mimo jiné hudebník Tomáš Klus, umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička, dramatik Zdeněk Svěrák či zpěvačka Bára Basiková.

Demonstraci, stejně jako předchozí protesty, organizoval spolek Milion chvilek. Pořadatelé odhadují, že na Letnou dorazilo kolem čtvrt milionu demonstrantů. Podle dat mobilního operátora T-Mobile se na Letenské pláni sešlo více než 258 tisíc lidí.

Vysoká účast byla znát i na dopravě, v okolí kolabuje nejen osobní, ale i městská hromadná.

Premiér Babiš v neděli zopakoval, že nechápe důvody protestů. Lidé ale podle něj mají právo vyjádřit svůj názor. "Moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá," uvedl.