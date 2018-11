Policie doklepla vyšetřování korupční kauzy Vidkun, v níž figuruje i exhejtman Rozbořil

11:37

Slovenská policie obvinila Slováka za to, že se na východě Ukrajiny zapojil do bojových operací proruských separatistů . Policie to v pondělí oznámila na sociální síti, v zemi jde o první obvinění svého druhu. Účast na bojových operacích polovojenských jednotek v cizině je na Slovensku od roku 2016 trestným činem.