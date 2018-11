Pokus o selfie, bujará párty nebo přisednutí. Jak nejčastěji vzniká 'pavouk' na displeji mobilu

Většina senátorů vládní ČSSD bude mít podle končícího předsedy horní komory Milana Štěcha problém podpořit změnu služebního zákona, jak ji připravilo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a přijala Sněmovna. Senátoři by šli proti tomu, co sami prosadili, míní Štěch.

Většina senátorů vládní ČSSD bude mít podle končícího předsedy horní komory Milana Štěcha problém podpořit změnu služebního zákona, jak ji připravilo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a přijala Sněmovna. Senátoři by šli proti tomu, co sami prosadili, míní Štěch.

14:40