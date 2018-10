Když hon na selfie s nejlepším pozadím končí smrtí

Při dnešní havárii nákladního vozu převážejícího migranty zahynulo na západě Turecka 15 lidí včetně dětí. Vůz údajně na cestě do města Izmir vyjel z vozovky a spadl do zavlažovacího kanálu přibližně 20 metrů pod dálnicí.

Při dnešní havárii nákladního vozu převážejícího migranty zahynulo na západě Turecka 15 lidí včetně dětí. Vůz údajně na cestě do města Izmir vyjel z vozovky a spadl do zavlažovacího kanálu přibližně 20 metrů pod dálnicí.

9:01