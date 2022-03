„Podpořte Ukrajinu a život.“ Zelenskyj vyzval lidi po celém světě, aby měsíc od invaze šli demonstrovat

Ve videonahrávce zveřejněné na sociální síti Telegram v noci na dnešek apeloval i na občany Ruska a vzkázal jim, že mír je i v jejich zájmu, protože ukončí posílání jejich dětí na smrt na cizím území.

„Vyjděte ven ze svých kanceláří, bytů, škol a univerzit. Přijďte ve jménu míru, s ukrajinskými symboly a podpořte Ukrajinu a život,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident se obrátil i na ruské publikum. „Jsem si jistý, že mnoho z vás je znechucených politikou vlastního státu... Lživými zprávami propagandistů na internetu,“ řekl.

‘Support Ukraine, support freedom, support life’.



President Volodymyr Zelensky has urged people worldwide to demonstrate their support for Ukraine, to mark one month of war. His latest video address was shown on #BBCBreakfast this morning. https://t.co/SEWSoouWJa pic.twitter.com/MwE7Q1kl7C