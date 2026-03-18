Podnikatel Petr Dědek by si přál v Pardubicích postavit rychlobruslařskou halu
18. 3. 2026 – 15:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hala ledních sportů Pardubice je vize, kterou by rád uskutečnil podnikatel Petr Dědek.
Sportoviště s rychlobruslařskou dráhou by mohlo stát v lokalitě Hůrka. Projekt by musel mít podporu státu a města. Novinářům to dnes řekl Dědek. Odhaduje, že hala se zázemím a ubytovnou by mohla přijít odhadem na miliardu korun. Dědek v krajském městě připravuje stavbu velké multifunkční haly pro téměř 22.300 lidí.
"Jsme připraveni spoluinvestovat do krásné haly ledních sportů, když bude shoda s městem a bude mít stát zájem," řekl Dědek. Podle něj by se pro stavbu hodila lokalita Hůrka, kde město plánuje bytovou výstavbu. Investor by potřeboval změnit uzemní studii a územní plán. Nápad městu ještě nepředstavil.
Dědka s kolegy zaujal úspěch rychlobruslaře Metoděje Jílka na olympiádě. Četl si i staré články o tom, když se kolem roku 2010 zvažovala hala pro Martinu Sáblíkovou.
"Hala by mohla za čtyři roky stát, je to reálné. Máme know-how, máme provozní schéma. Nefungovala by jen pro vrcholový sport," řekl Dědek.
Hala ledních sportů by mohla mít kapacitu 400 míst, ovál by mohl měřit 400 metrů. Mohly by tam být dvě ledové plochy, prostor pro curling. Objekt by měl nabízet zázemí pro sportovce včetně ubytovny. Projekt může být zdařilý a nemusí být několik stovek metrů na mořem, jak se běžně při debatách o rychlobruslařských halách mluví, uvedl.
Lokalita Hůrka je bývalý armádní areál. Podnikatel tam má v plánu stavět parkovací dům, který by měl být další kapacitou pro jeho multifunkční halu na Nové Cihelně. Odtud by kyvadlové autobusy vozily diváky na koncerty nebo sportovní zápasy a zpět k autům.
"Aby byly projekty úspěšné, je potřeba koukat na jejich udržitelnost," řekl Dědek. V kombinaci s parkovacím domem, ubytovnou a dobrou dopravní dostupností by projekt mohl dobře fungovat, řekl.
Téma stavby rychlobruslařské haly v Česku rezonovala již několikrát. Zřejmě nejvíce po úspěších Sáblíkové na hrách ve Vancouveru 2010, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Podporu projektu v minulosti například vyjadřoval i současný premiér Andrej Babiš, který v půli února při gratulaci Jílkovi ke zlaté medaili označil trenéra Sáblíkové Petra Nováka za důvod, proč se hala nepostavila. "Je to téma, kvůli kterému si ze mě stále někteří novináři chtějí dělat legraci. Škoda, že se někdy nezeptají trenéra Martiny Sáblíkové, pana Nováka, řekl by jim, jak to celé bylo. Potvrdil by, jak jsem mu ukazoval pozemky v Brně, které mu nevyhovovaly kvůli nadmořské výšce, nebo třeba místo v Novém Městě na Moravě, kde se to zase nelíbilo biatlonistům," uvedl Babiš.
Dědek na setkání s novináři mluvil ještě o další vizi, a to o lanovce od vlakového nádraží k multifunkční aréně na Nové Cihelně. Na halu i lanovku si nechal udělat studii proveditelnosti, které z nich dělají uskutečnitelné projekty. "Lanovka je skvělý dopravní prostředek, který dokáže přepravit 4000 lidí za hodinu. Jak jsem říkal, jsem vizionář, byl by to skvělý dopravní prostředek, který by městu pomohl, jsme připraveni se na něm podílet," řekl Dědek.