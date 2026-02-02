Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
2. 2. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Počet obětí požáru v baru v Crans-Montaně se zvýšil na 41, píše AFP
Kytice u vchodu vyhořelého baru Le Constellationzdroj: Profimedia
Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu 18letý Švýcar, informovala dnes agentura AFP.

Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla 40 mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl na Nový rok při silvestrovských oslavách asi hodinu a půl po půlnoci. Místní úřady později uvedly, že příčinou byly zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnické fontány v lahvích se šampaňským, od kterých se vzňala pěnová výplň stropu určená k izolaci vzduchu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Téměř všechny oběti byli mladiství a mladí dospělí. Bar byl podle obyvatel Crans-Montany oblíbený mezi teenagery - ve Švýcarsku lze pivo a víno konzumovat od 16 let. Průměrný věk obětí požáru byl 19 let, nejmladší oběti bylo 14 let.

Bar měl podle informací starosty města Nicolase Ferauda východ nahoře a dole, přičemž každé patro bylo určeno maximálně pro 100 lidí. Fungování spodního východu je předmětem vyšetřování.

Tagy:
zábava Švýcarsko požár neštěstí Crans-Montana
Zdroje:
ČTK

