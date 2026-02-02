Opravdu lidé ve spánku polykají pavouky? Vědci mají jasnou odpověď i důkaz
2. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Vědci vysvětlují, proč se jedná o čistý mýtus a v realitě se s ničím takovým prakticky nemáme šanci potkat.
Mírně děsivá pověra o tom, že každý člověk v průměru spolkne ve spánku množství pavouků ročně, koluje jak hororová legenda už desítky let. Podle expertů a vědců se ale jedná o naprostý nesmysl.
„Stalo se to někdy? Nejspíš ano. Děje se to často nebo pravidelně? Ani omylem,“ má jasno profesor biologie William Heyborne z univerzity v Utahu.
Kde přesně se pověra vlastně vzala, nikdo neví. Pravděpodobně šlo prostě o strašidelný příběh, který se svezl na vrozené averzi lidí vůči pavoukům a dál už si žil vlastním životem.
Experti na danou tematiku se shodují, že kdyby snad mělo k něčemu podobnému docházet, existovala by hlášení od lidí, kteří se ráno probudili například s pavoučím kousnutím v ústech. Což se ale prostě a dobře neděje.
Důvod je přitom jasný: Pro pavouky nejsme ani v nejmenším žádoucí společnost či lákavý úkryt.
„Pavouci upřednostňují tiché rohy a zákoutí, kde je nikdo nevyrušuje a kde mají správnou teplotu i vlhkost vzduchu. Lidé jsou ale pravým opakem – Jsme hluční, teplí, velcí a pořád se hýbeme,“ vysvětluje odbornice na pavouky Michelle Tremblay z univerzity v Georgii.
„Pavouci se rádi schovávají v tichých, nerušených zákoutích. Otevřená lidská ústa nejsou ani tichá, ani nerušená: Už jen pohyb vzduchu a vlhkost stačí na to, aby se jednalo o velmi nepříznivé prostředí pro pavouka. Už jen vlhký povrch ústní dutiny by stačil na to, aby se pavouci raději poohlédli jinde,“ souhlasí profesor Heyborne.
Osminozí tvorové mají navíc stejný pud sebezáchovy jako jakékoliv jiné živé bytosti: Náš pohyb a vibrace, které vydáváme, pavouky odpuzují a klidí se nám z cesty, jak jen mohou. Pavouci jsou z nás zkrátka stejně nesví, jako býváme my z nich. A spící člověk opravdu není ideální cíl, ke kterému by se pavouk snažil přitulit.
„Jde jen o děsivou pověru. Realita je nicméně naprosto jasná: Pavouci s námi a našimi obličeji nechtějí mít vůbec nic co do činění,“ uzavírá Tremblay.