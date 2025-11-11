Po Karlově mostě v Praze dnes projede svatý Martin, v čele průvodu bude i 11 hus
11. 11. 2025 – 10:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Průvod v čele s 11 husami dnes o svátku Martina projde po Karlově mostě v Praze.
V průvodu bude svatý Martin v uniformě římského vojáka a na bílém koni. Průvod také přiveze na voze sníh, který předá na Křižovnickém náměstí purkmistru pražskému. V tiskové zprávě to uvedlo Muzeum Karlova mostu, které akci pořádá. Legendu o svatém Martinovi představí na náměstí hry v podání středověkého divadla Zdeňka Vlčka a otevře se tam lidem trh s ochutnávkou svatomartinských specialit a vín.
Průvod vyrazí na cestu dnes, tedy 11. listopadu, v 11:11 od 11. pilíře Karlova mostu. Průvod povede jedenáct hus, které požene 11 husopasek. Na bílém koni pojede svatý Martin oblečený jako římský voják, kterým tento pozdější biskup ze 4. století našeho letopočtu původně byl. Podle legendy si ještě jako římský důstojník při vjezdu do francouzského města Amiens usekl polovinu svého vojenského pláště, kterou věnoval žebrákovi. Následně se nechal pokřtít.
Svatého Martina budou v průvodu doprovázet další římští vojáci a vůz se sněhem. Podle lidových pranostik totiž na svátek Martina přichází chlad a sníh. Meteorologové na dnešek sněžení nepředpovídají, takže průvod aspoň symbolicky předá přivezený sníh zhruba v 11:30 purkmistrovi. Na Křižovnickém náměstí pak bude následovat od 12:00 středověký trh se svatomartinskými specialitami - husami, tradičním pečivem a víny z vybraných českých i moravských vinařství. Také v kavárně Muzea Karlova mostu bude svatomartinské pohoštění a prohlídky muzea budou tento den zdarma. Oslavy končí v 18:00.