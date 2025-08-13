Plzeň porazila Rangers 2:1, otočit dvojzápas a postoupit v LM ale nedokázala
13. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Západočeši sice v domácí odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ale dvojzápas po úvodní venkovní porážce 0:3 otočit nedokázali.
Viktorii poslal do vedení v 41. minutě Rafiu Durosinmi, po hodině srovnal Lyall Cameron. Z řady dalších šancí domácích se prosadil už jen v 83. minutě střídající Svetozar Markovič.
Český tým ani tentokrát z papírově silnější nemistrovské "větve" kvalifikace nepostoupí. Viktoria nedosáhla na vysněnou pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, na cestě do ní by musela zdolat ještě závěrečné 4. předkolo. V milionářské soutěži se na podzim představí z tuzemských klubů jen Slavia coby úřadující šampion, Plzeň si zahraje hlavní část Evropské ligy.
Západočeši ani napodruhé v historii nedokázali otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod venku utrpěli porážku o tři branky. Stejně jako v březnu 2014 proti Lyonu v odvetě vyhráli "jen" 2:1. Povedlo se jim aspoň po dvou soutěžních duelech zvítězit, doma triumfovali ve čtvrtém utkání sezony poprvé. Rangers utrpěli premiérovou porážku v ročníku, příliš mrzet je to ale nemuselo.
Trenér Viktorie Miroslav Koubek vzhledem k velmi nepříznivému výsledku z Glasgow vsadil na ofenzivní základní sestavu a od úvodu nasadil tři útočníky Durosinmiho, Adua a kapitána Vydru. Oproti úvodnímu duelu místo Markoviče zařadil do stoperské trojice mladíka Palusku a v záloze tentokrát dostal šanci Valenta. Mezi tyčemi pak nechyběla brankářská jednička Jedlička, který se vrátil po zranění hlavy s ochrannou maskou už o víkendu.
Hostům se povedlo otupit očekávaný počáteční tlak Viktorie a v prvních 20 minutách dokonce více drželi míč. V druhé části úvodního dějství nicméně začali domácí hrozit. Nejprve Memič křížnou střelou o kousek minul, ve 27. minutě pak protáhl brankáře Butlanda tvrdou ranou zpoza vápna Červ. Vzápětí po rohu hlavičkoval Spáčil a gólman Rangers balon raději vyrazil nad břevno.
Ve 38. minutě se dostal z pravé strany do brejku Adu, tísněn protihráčem ale zakončil vedle a nenavázal na branku z víkendového ligového duelu proti Slovácku (1:1). Za tři minuty už Západočeši otevřeli skóre. Spáčil rychle rozehrál přímý kop přenesením na pravou stranu na Memiče, jenž přetlačil strážce a připravil branku nabíhajícímu Durosinmimu. Nigerijský útočník si připsal třetí soutěžní gól v sezoně.
Viktoria vstoupila aktivně i druhé půle a na chvíli sevřela soupeře před jeho vápno. V 50. minutě z pravé strany zakončil Memič a jen o kousek minul vzdálenější tyč. Poté musel kvůli zranění vystřídat stoper Dweh a nahradil ho Markovič.
Rangers dlouho brankáře Jedličku prakticky neohrozili, po hodině ale ze své první větší šance udeřili. Diomandé v 61. minutě našel zpětnou přihrávkou střídající Pereiru a jeho pokus zblízka tečoval do sítě Cameron. Domácí v tu chvíli znovu potřebovali k prodloužení dát aspoň další tři branky. Vrátit vedení jim mohl střídající Kabongo, který ale těsně přestřelil, mimo zamířil i Vydra.
Ještě větší šanci měl v 75. minutě Adu, jeho pokus téměř zázračně vytáhl gólman Butland. Viktoria po prostřídání znovu dostala skotského vicemistra a účastníka čtvrtfinále minulé sezony Evropské ligy pod drtivý tlak.
V 79. minutě se natlačil do zakončení jeden z čerstvých hráčů Havel, Butland nicméně znovu zasáhl. Neprosadil se ani Vydra, až v 83. minutě překonal hostujícího gólmana hlavičkou po Kabongově centru střídající Markovič.
Více zdramatizovat dvojzápas už domácí nedokázali ani v hektickém sedmiminutovém nastavení, diváci je přesto odměnili potleskem vestoje a skandováním "Vítej, Evropo". Plzeň v kvalifikacích pohárů neuspěla poprvé po devíti úspěšných dvojutkáních.