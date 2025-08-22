Plodiny, které k nám přišly z jiných kontinentů: Jen jeden člověk z osmi zná všechny!
22. 8. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Bez brambor, rajčat ani kukuřice si dnešní evropskou kuchyni neumíme představit. Jenže všechny tyto plodiny původně rostly na jiných kontinentech a do Evropy se dostaly až díky zámořským objevům. Jaká je jejich cesta na náš stůl?
Evropská kuchyně a zemědělství, jak je známe dnes, by vypadaly úplně jinak, kdyby nedošlo k objevování nových kontinentů a výměně plodin mezi světem starým a novým. Mnohé rostliny, které dnes považujeme za naprosto běžné a neodmyslitelné, byly ještě před několika staletími v Evropě neznámé. Objevily se tu díky zámořským objevům, obchodním cestám i kulturním vlivům a postupně změnily stravovací zvyklosti i podobu našich polí.
Brambory
Dnes jsou brambory samozřejmou součástí evropského jídelníčku, ale ještě před pěti sty lety o nich nikdo na starém kontinentu neslyšel. Pocházejí z oblasti dnešního Peru a Bolívie, kde je původní obyvatelé pěstovali už tisíce let před příchodem Evropanů. Do Evropy se brambory dostaly v 16. století po objevení Ameriky, ale dlouho byly považovány za okrasnou či dokonce jedovatou rostlinu. Až v 18. století se staly základní potravinou, která zachránila mnohé národy před hladomorem.
Rajčata
Rajče je dnes běžnou součástí italské kuchyně, ale paradoxně se do Itálie dostalo až po objevení Nového světa. Domovinou rajčat je oblast dnešního Mexika a Střední Ameriky, kde je Aztékové a Mayové znali jako „tomatl“. Do Evropy dorazila v 16. století a zpočátku byla pěstována spíše jako okrasná rostlina v zahradách šlechty. Teprve v 18. století se začala objevovat v kuchyni, a postupně se stala nepostradatelnou součástí středomořské stravy.
Kukuřice
Kukuřice má původ ve Střední Americe, konkrétně v oblasti dnešního Mexika. Domestikována byla už před tisíci lety z divokých travin a tvořila základní složku potravy původních civilizací. Do Evropy ji přivezli španělští dobyvatelé v 16. století, odkud se rychle rozšířila díky své nenáročnosti a vysokým výnosům. Postupně se stala klíčovou plodinou v jižní a východní Evropě, zejména na Balkáně a v Itálii, kde z ní vznikla tradiční polenta.
Slunečnice
Slunečnice pochází ze Severní Ameriky, kde ji původní obyvatelé pěstovali už před více než čtyřmi tisíci lety. Do Evropy byla přivezena Španěly kolem roku 1510 a dlouho byla vnímána jako okrasná rostlina. Teprve v 18. století se začala využívat jako olejnatá plodina, především v Rusku, kde se stala významným zdrojem rostlinného oleje. Dnes patří slunečnice k nejrozšířenějším polním plodinám i v Česku.
Káva
Na rozdíl od předchozích rostlin nepochází káva z Ameriky, ale z Afriky – konkrétně z Etiopie. Odtud se její pěstování rozšířilo do arabského světa, kde se už v 15. století stala oblíbeným nápojem. Do Evropy se káva dostala v 17. století přes Benátky a rychle si získala popularitu, což vedlo ke vzniku prvních kaváren v Londýně, Paříži či Vídni. Dnes je káva jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších komodit na světě.
Z pěti vybraných plodin je dobře vidět, jak rozmanité cesty vedly k jejich rozšíření – od amerických brambor a rajčat, která musela překonat nedůvěru Evropanů, přes kukuřici a slunečnici, jež se rychle ujaly, až po kávu, která přišla z Afriky a stala se symbolem evropského společenského života. Dnešní evropský jídelníček je tedy výsledkem dlouhého historického procesu, v němž se potkávaly vzdálené kultury a proměňovaly tradice.