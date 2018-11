Piráti v Brně řekli ano koaliční smlouvě s ODS, lidovci a ČSSD, podepíšou ji v pondělí

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Piráti v Brně schválili hlasováním v členské základně koaliční smlouvu s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vyplývá to z diskusního fóra Pirátů. Dvoudenní hlasování končí až v pátek večer a zatím ještě všichni nehlasovali, avšak dnes po 11:00 už dvanáct členů brněnské základny z dvaceti smlouvu podpořilo. Je to tedy potřebná nadpoloviční většina. Ostatní strany schválily smlouvu dříve, a tudíž nic nebrání jejímu podpisu. Předseda brněnské ODS Robert Kerndl doplnil, že podpis koaliční smlouvy očekává v pondělí.

Hlasování Pirátů začalo ve středu večer. Pro schválení koaliční smlouvy byli například lídr brněnských Pirátů a jejich předseda Tomáš Koláčný, krajský předseda strany Róbert Čuma nebo poslanec Tomáš Vymazal. Proti byla budoucí radní Markéta Gregorová nebo Jakub Sobocik, zdrželi se Jiří Ulip a Marcel Kolaja.

Koláčný je rád, že se podařilo smlouvu schválit. "Předkládal jsem smlouvu, která je dobrá a umožňuje prosadit dva body našeho programu, které se nedařilo dohodnout s hnutím ANO. To je oprava rezidentního parkování a otevřená výběrová řízení pro zakázky do šesti milionů," uvedl Koláčný. Piráti dosud byli na magistrátu v koalici, kterou tvořilo hnutí ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených. Žít Brno, TOP 09 a SZ už se ale do zastupitelstva nedostaly. Piráti měli i nabídku od ANO, ale nakonec jednali o koalici vedené ODS.

Koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD má 33 mandátů z 55. Primátorkou by měla být brněnská jednička ODS Markéta Vaňková. Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL), dalším náměstkem se stane Koláčný a také lídr a předseda brněnské ČSSD Oliver Pospíšil. ODS bude mít čtyři radní, lidovci a Piráti po třech a jednoho ČSSD.

ODS bude mít na starost investice, dopravu, sociální služby, marketing a cestovní ruch. KDU-ČSL bude mít v gesci zdravotnictví, školství, sport, územní plánování a životní prostředí. Piráti se budou starat o majetek, kulturu, participaci veřejnosti, informační technologie, strategii a analýzu dat. ČSSD připadne bytová politika a správa majetku.

Volby v Brně vyhrálo hnutí ANO s 18 mandáty, které skončí v opozici s SPD se čtyřmi mandáty. ODS má 14 zastupitelů, KDU-ČSL osm, Piráti šest a ČSSD pět. Původně mělo dohodnutou koalici ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD, nicméně pak nastal zvrat a na nové koalici se dohodla ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD.