Je jasno: Primátorem Prahy bude Hřib, rada bez Pospíšila a Čižinského

Pražským primátorem bude Zdeněk Hřib (Piráti). Lídři Prahy Sobě Jan Čižinský a Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v radě města nebudou. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci tří koaličních stran. Pospíšil zůstane europoslancem a Čižinský starostou Prahy 7. Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu budou mít po dvou náměstcích primátora. V radě bude ještě dalších šest členů - po dvou z každého koaličního uskupení. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem necelých 18 procent hlasů, má 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako další Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO s 12 zastupiteli.

Náměstky primátora budou podle dnešní dohody Adam Scheinherr (Praha Sobě), Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Za Piráty budou vedle Hřiba v radě také Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský, za Spojené síly pro Prahu ještě Hana Marvanová a Jan Chabr (TOP 09). Radními za Prahu Sobě se stanou Hana Třeštíková a Milena Johnová.

Pospíšil a Čižinský budou předsedy zastupitelských klubů svých stran. "Předsedové klubu mají silnou pozici při vyjednávání nebo mohou svolat koaliční vyjednávání. O tom, že bychom utíkali z pražské radnice, to není pravda," řekl Pospíšil.

Bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), architekt Hlaváček (TOP 09) bude mít na starosti územní rozvoj. Starosta Lysolají Hlubuček (STAN) bude řešit životní prostředí, Marvanová (STAN) legislativu a Chabr (TOP 09) majetek města. Vyhnánek (PS) bude zodpovědný za městské finance, Scheinherr (PS) za dopravu, Třeštíková (PS) za kulturu a Johnová za sociální oblast a zdravotnictví. Zábranský (Piráti) bude mít na starosti bydlení a Šimral (Piráti) školství. Hřib jako primátor bude mít v kompetenci IT nebo zahraniční vztahy.

Strany budou jednat rovněž s ODS a ANO, které skončí v opozici. Občanským demokratům jako vítězům voleb nabídnou post předsedy magistrátního kontrolního výboru.

Kdo bude předsedat zastupitelským výborům za koalici zatím strany nevyřešily, podle Hřiba nicméně strany neočekávají žádné problémy.

Čižinský na dotaz ohledně své absence v radě reagoval tím, že podstatné je pro něj dosáhnout změny a zároveň chce zůstat starostou Prahy 7. To odporovalo jedné z podmínek Pirátů, kteří u koaličních partnerů odmítali kumulaci funkcí. Pospíšil, který zůstane členem Evropského parlamentu, uvedl, že roli při výběru radních za Spojené síly pro Prahu hrála primárně jejich odbornost v dané gesci.

Oba lídři zdůraznili, že se stanou předsedy zastupitelských klubů, kteří podle nich budou hrát větší roli než dosud. "Předseda klubu zastupitelů vlastně je na úrovni radního, akorát nezvedá na radě ruku," uvedl Čižinský.

Strany nyní podle budoucího primátora zapracují dnešní dohodu o personálním složení rady do programového prohlášení, které v posledních týdnech připravují.

Lékař Hřib (37) je rodák ze Slavičína na Zlínsku. Posledním pražským rodákem ve funkci primátora hlavního města byl Bohuslav Svoboda (2010-13). Z deseti primátorů po roce 1989 se v Praze nenarodili Josef Hájek (1989-90, Ježovy u Klatov), Jan Koukal (1993-98, Brno), Tomáš Hudeček (2013-14, Olomouc) a Adriana Krnáčová (2013-18, Bratislava). Jako nejmladší byl do funkce zvolen Tomáš Hudeček, bylo mu 34 let.

O koalici začala tři uskupení jednat bezprostředně po volbách, které se konaly 5. a 6. října. Zástupci stran oznámili, že budou nejprve diskutovat o programové shodě a až poté přejdou k personálním otázkám. Piráti nicméně krátce na to ohlásili, že potenciálním partnerům nabízejí dohodu, na jejímž základě by byl primátorem Hřib a zbylá dvě uskupení by získala po čtyřech místech v jedenáctičlenné radě.

O post primátora projevili zájem i Čižinský a Pospíšil. Piráti nicméně opakovaně uvedli, že na svém požadavku trvají, protože dosáhli ve volbách nejvyššího procentuálního výsledku. Čižinský a poté i Pospíšil řekli, že v zájmu ustanovení koalice jsou ochotni se místa primátora vzdát.