Pikantní podrobnosti! Josef Kokta konečně prozradil, jak se dal dohromady s Ornellou: Podvod, nevěra, potrat

11. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Jsou spolu už třináct let, bouřlivé detaily z doby, kdy se poznali, ale prozradili až nyní.

Karlovy Vary mají pro Ornellu Koktovou a jejího muže Josefa Koktu velmi specifickou příchuť. Nejspíš víc než cokoliv jiného sladkou, ale možná s trochou hořkosti: Právě zde se totiž kdysi provalil jejich románek, který původně neměl překročit hranice pouhopouhého mileneckého záletu.

Podrobnosti z oněch bouřlivých chvil si pár nechával dlouhé roky pro sebe, letos se ale konečně odhodlali prozradit něco víc.

„Je to třináct let, co se mi život otočil naruby. Do té doby jsem byl šťastně ženatý s Gábinou, která tak nějak tolerovala moje milenky a dělala, že to nevidí. Jenže pak to Ornella napráskala novinářům a bylo zle!“ vzpomínal Kokta pro Blesk.

Když se ohlédne, všechno dobře dopadlo a s Josefem skončili jako šťastní manželé – svým způsobem tedy dopadlo všechno tak, jak mělo. Nic podobného ale v tu dobu samozřejmě nemohla očekávat a rozhodnutí provalit románek ve zhrzeném hněvu tak byl z Ornelliny strany ohromný risk.

„Byla jsem na UniCredit párty, a přestože jsem věděla, že tam Pepa bude s manželkou, tak mě to zraňovalo. On navíc udělal to, že nás už podruhé začal představovat! Tím mě úplně vytočil! Pak jsem do sebe házela jednu skleničku za druhou, a Janě Švandové jsem tam dokonce šlápla na nohu,“ vzpomíná na kritickou chvíli Ornella.

Nešťastné Ornelle se pak prakticky omylem připletla do cesty reportérka Blesku, slovo dalo slovo, mladičká dívka posilněná alkoholem pustila všechno ven a skandál byl na světě.

Kokta se nerozpakoval a začal okamžitě pálit mosty, však co mu bylo po nějaké naivní milence? „Musím dnes Gábině složit poklonu, že se tehdy zachovala jako dáma. Dokonce přistoupila i na to, že jsme se přes tuto aféru snažili dostat,“ zavzpomínal.

Posunout se s Gábinou dál ale nevyšlo. Z prostého důvodu: Ornella zavolala, že je těhotná: „Tehdy jsme byli na Floridě a já začal na Ornellu okamžitě tlačit, ať jde na potrat. Jenže ona byla zamilovaná a odmítala o tom slyšet. Když se o tom dozvěděla Gábina, tak to na ni už bylo moc...“

Co je moc, to je moc. Následoval divoký rozvod. „Byl jsem zvyklý odejít a ženám vše nechat. To jsem udělal i v případě Gábiny,“ přiznal Kokta s tím, že od Gábiny prý odešel všeho všudy s jednou igelitkou.

„Jediné, co mě mrzí, je to, že jsem souhlasil, že nebudu kontaktovat syna. Ale Kristianovi bude brzy osmnáct let, tak mě třeba kontaktuje sám... To se mi stalo i se starším synem z předchozího manželství, který ze mě už udělal dědečka. Máme dnes krásný vztah,“ dodal Josef.

A krásný vztah má nakonec i z Ornellou, ačkoliv zpočátku málokdo věřil, že pár vydrží. Věkový rozdíl je mezi nimi přeci jen docela významný, ale nakonec se ukazuje, že láska na žádná čísla nehledí. Ornella už Josefovi porodila tři děti a pár i po třinácti letech září štěstím.