Úřad vlády k dnešnímu státnímu svátku otevře pro lidi Lichtenštejnský palác na Kampě.

17. 11. 2025 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Lidé si při příležitosti dnešního státního svátku mohou v Praze prohlédnout Lichtenštejnský palác na Kampě, který vláda využívá mimo jiné pro reprezentační účely.

Současně tím úřad vlády ukončí letošní sérii návštěvnických akcí ve svých historických a reprezentačních objektech. ČTK to sdělil úřad vlády. Dnes večer ke Dni boje za svobodu a demokracii úřad ještě nasvítí v barvách české trikolory Strakovu akademii, kde zasedá kabinet.

Úřad vlády letos zorganizoval ve svých objektech 13 dnů otevřených dveří. Zájemci si během nich mohli vedle Lichtenštejnského paláce prohlédnout i samotné sídlo kabinetu ve Strakově akademii, Hrzánský palác a Kramářovu vilu. Od května do půlky října byla i každou sobotu přístupná zahrada Strakovy akademie.

Lichtenštejnský palác se pro zájemce dnes otevře v 09:00 a poslední komentovaná prohlídka v něm začne v 16:00. Lidé si při ní prohlédnou reprezentační salonky, zlatý sál a v přízemním hnědém sále, kde jsou nově instalované tapiserie odkazující na významné milníky české historie, se jim naskytne jedinečný výhled na Vltavu a Karlův most, sdělil úřad vlády.

V paláci se konají protokolární přijetí zahraničních státníků, jednání poradních orgánů vlády a v neposlední řadě palác slouží jako prostor k ubytování státních delegací. V minulosti objekt obýval například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko, doplnil úřad vlády v pozvánce na návštěvu paláce.

Palác vznikl v letech 1697 a 1698 podle návrhu italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho pro šlechtický rod Kaiserštejnů. Několikrát potom změnil majitele. Posledními šlechtickými majiteli byli Lichtenštejnové, kteří palác vlastnili mezi lety 1831 a 1864. Poté ho koupil mlynář František Odkolek a přestavěl ho do současné podoby. V letech 1979 až 1991 nechal stát palác upravit pro potřeby předsednictva vlády podle projektu architekta Kamila Fuchse.

