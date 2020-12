PES zůstává na 57 bodech, případů covidu-19 přibylo víc než před týdnem

Od čtvrtka se v Česku zmírnila opatření proti šíření koronaviru, zároveň se ovšem přerušilo zpomalování nárůstu počtu případů nově nakažených. Přibylo jich 4624, zhruba o 600 více než předchozí čtvrtek. Index rizika protiepidemického systému PES se ale oproti předchozím dnům nezměnil, už 12 dní v řadě je na 57 bodech ze sta.

Denní nárůsty počtu lidí nakažených koronavirem postupně klesaly od přelomu října a listopadu, kdy dosahovaly rekordních čísel kolem 15 000 případů denně. Podobně zpomalovaly v předchozích dnech i nárůsty počtu úmrtí lidí s covidem-19. Aktuálně nemocí v zemi trpí asi 61 000 lidí, v nemocnicích je asi 7,2 procenta z nich. Celkem od 1. března testy potvrdily covid-19 u zhruba 538 000 lidí, zemřelo 8641 nakažených.

Ve čtvrtek se po více než měsíční nucené pauze otevřely díky uvolnění vládních opatření proti koronaviru obchody, provozovny služeb či restaurace, vracejí se i venkovní trhy. Částečně mohly otevřít i galerie, muzea, knihovny, zoo, památky, herny a kasina, provoz obnovila i fitness centra, posilovny a bazény. Zájem zákazníků byl větší než obvykle, nikoliv ovšem dramaticky.

Pfizer dodá letos jen polovinu z plánovaných 100 milionů dávek vakcíny

Problémy v dodavatelském řetězci americké společnosti Pfizer byly jedním z důvodů, proč firma letos nabídne jen polovinu původně plánovaného množství vakcíny proti covidu-19. Pfizer v posledních týdnech vyjádřil předpoklad, že do konce roku dodá asi 50 milionů dávek vakcíny, původně přitom bylo cílem 100 milionů dávek. V roce 2021 se však farmaceutická firma chystá dodat 1,3 miliardy dávek.

"Navýšení kapacity dodavatelského řetězce se surovinami zabralo více času, než jsme očekávali," uvedla mluvčí Pfizeru, který vyvíjí vakcínu společně s německou firmou BioNTech. "Je také důležité zdůraznit, že výsledek klinických testů přišel později, než co předpokládala původní projekce," dodala.

Očkovací látka firem Pfizer a BioNTech poskytuje podle klinických testů ochranu před covidem-19 s 95procentní účinností, podává se ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů. Její použití jako první země na světě ve středu povolila Británie, která si objednala dávky pro 20 milionů lidí. Očkovací látka by mohla být v zemi dostupná od příštího týdne.

Za normálních okolností by farmaceutické společnosti nechaly nákup komponentů potřebných pro výrobu vakcíny, zajišťování výrobních linek a distribuce až po schválení vyvíjeného produktu. U této vakcíny se to však dělo všechno najednou. List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaný zdroj přímo se podílející na vývoji vakcíny Pfizeru uvedl, že "některé z prvních dodávek surovin nesplňovaly standardy", což zdrželo produkci.