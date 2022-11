Miliardář a bezdomovec si nikdy nebudou rovni. Válek by chtěl vrátit do zdravotnictví nadstandardy

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by chtěl vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví. Na sobotní programové konferenci TOP 09 v Praze připustil, že nadstandardy povedou k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Mohou ale zdravotnictví zajistit další finance.

Za tyto finance by lidé nově mohli dostat třeba lepší kyčelní kloub nebo komplexní preventivní prohlídku známou jako manažerskou. Nadstandardy by měly skončit s poměry, kdy si zdravotnická zařízení účtují náklady za péči formou poplatku za registraci nebo si nechávají platit za přednostní ošetření. Zpravodajství Zdravotní platby státu od srpna klesnou, od roku 2024 mají růst jako penze Nadstandardy v Česku skončily v roce 2013. Zákon, který umožnil dělit zdravotní péči na standard a nadstandard, zrušil před devíti lety Ústavní soud. Norma umožňovala rozdělení péče na „základní“ a „ekonomicky náročnější“. Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient. Někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09, jenž tehdy nadstandardy prosadil, připomněl, že problém tkvěl v tom, že kvůli pružnosti byly uvedeny ve vyhlášce, nikoli v zákonu. „Politicky je to smrtelná záležitost, se kterou se musí zacházet velmi opatrně,“ podotkl Heger. „Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní.“ Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví „Chtěl bych zákon vrátit do hry,“ řekl Válek, který mluvil o možnosti připojištění nadstandardu. Ministr poznamenal, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ řekl Válek. Podle ministra ale není možné říkat, že to je o asociální záležitost. „Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní,“ upozornil. Mohlo by vás zajímat Ministr Válek odvolal Arenbergera z funkce ředitele FN Královské Vinohrady

