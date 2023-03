Pavel pro Le Monde: S Putinem nyní prakticky nelze mluvit, Rusko musí ustoupit

V této fázi války na Ukrajině je podle Petra Pavla téměř nemožné mluvit s ruským vedením. To musí nejprve projevit ochotu jednat a předložit alespoň rámec mírového návrhu, řekl příští český prezident v rozhovoru s francouzským listem Le Monde. Z dlouhodobého hlediska je Pavel také pro dodávky stíhaček Ukrajině a vyjádřil přesvědčení, že Česko nemůže sehrávat roli mostu mezi Západem a Východem. Chce vážnou diskuzi o budoucnosti Visegrádu (V4).

„Jak můžete mluvit s někým, kdo vede agresivní válku, téměř každý den posílá rakety na civilní cíle a vyhrožuje světu jadernou apokalypsou?“ ptá se v rozhovoru Pavel, podle něhož musí nejprve Moskva změnit svůj postoj.

Jedenašedesátiletý bývalý generál se vyslovil pro dodávky dalších zbraní Ukrajině, v delším časovém horizontu i stíhaček. „Ale v této fázi si myslím, že by to pravděpodobně zkomplikovalo situaci,“ poznamenal s tím, že z technického hlediska vyžaduje dodávka nových letounů a výcvik pilotů nejméně šest měsíců. Ruskem napadená země podle něj teď potřebuje hlavně více pozemní techniky, zejména tanků, obrněných vozidel a dělostřelectva.

Česko podle Pavla už dosáhlo svých limitů, pokud jde o podporu Ukrajiny těžkou technikou. Považuje ale za možné, aby Praha časem na Ukrajinu poslala tanky Leopard, které dostane z Německa, i když by to představovalo určité riziko pro obranyschopnost země. SRN má Česku dodat 14 tanků Leopard 2A4.

Pavel byl také dotázán na „proruské a pročínské postoje“ dvojice svých předchůdců v úřadu, tedy Václava Klause a Miloše Zemana. Oba podle něj sdíleli myšlenku být mostem mezi Západem a Východem, kterou ovšem Pavel má za „velmi zvláštní ambici“. Žádná pozice veprostřed podle něj neexistuje a Česko si musí uvědomit, do jakého světa patří, a sice do světa demokracií, nikoli světa autoritářských režimů různého stupně.

Na otázku o zemích Visegrádu, mezi nimiž má Maďarsko zásadně odlišné názory na podporu Ukrajiny a vztahy s Ruskem, Pavel řekl, že bude nutné zahájit velmi vážnou debatu o budoucnosti uskupení. Zároveň ale uvedl, že je mnohem snazší se nějakého rámce zbavit, než ho znovu vybudovat. „Ani maďarské vedení tu není navždy. Dříve, nebo později dojde ke změně,“ podotkl na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Francouzský deník se Pavla také zeptal na schůzku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s Andrejem Babišem v období krátce před českými prezidentskými volbami, v nichž Pavel Babiše nakonec předčil. „Není to tragické, je to minulost. Je to zapomenuto,“ uvedl k tomu Pavel, který setkání v minulosti kritizoval.