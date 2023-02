Jako Babiš před volbami: Petr Pavel se v Mnichově sešel s Macronem

S Macronem se Pavel sešel v mnichovském hotelu Bayerischer Hof, kde se konference koná. Na jednání ho doprovázel mimo jiné český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Na schůzce nebyl prostor pro otázky novinářů, ale zvolený prezident ještě před odjezdem do Mnichova řekl, že tuto významnou bezpečnostní akci chce využít k navázání kontaktů pro svou budoucí roli hlavy státu.

„(Macrona) zajímaly vize mého prezidentství, k nimž patří i snaha překonávat konflikty, spojovat společnost či posílit prestiž Česka v zahraničí,“ napsal na twitteru Pavel.

Macron na svém twitteru sdílel fotografii ze setkání s Pavlem a v komentáři ocenil Pavlovo „hrdinství při záchraně 53 francouzských vojáků v Jugoslávii v roce 1993“. Pavel tehdy stál v čele 29členné skupiny dobrovolníků, jež dostala do bezpečí 53 francouzských vojáků, kteří uvázli pod minometnou palbou ve válečné zóně mezi srbskými a chorvatskými silami. Petr Pavel za svůj čin obdržel v roce 1993 francouzský Válečný kříž a v říjnu 1995 i českou medaili Za hrdinství.

S francouzským prezidentem se před prvním kolem českých prezidentských voleb na začátku ledna krátce sešel Pavlův protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš. Francouzská média to tehdy spojila s Babišovou předvolební kampaní, předseda hnutí ANO pak Macrona často zmiňoval v předvolebních debatách.

