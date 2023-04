Pavel jako první zahraniční prezident dorazil na východ Ukrajiny

Návštěvu města, kam se žádný zahraniční prezident od propuknutí války nevypravil, doprovázejí přísná bezpečnostní pravidla. Pavla provází početný tým ochránců, kteří jsou mimo jiné vybaveni útočnými puškami. I když bodyguardi nosí neprůstřelné vesty i helmy, samotný prezident balistickou ochranu nepoužívá.

Moving from support to cooperation is now the main goal in UA. It does not end in Kyiv.



Today I headed further east to show that CZ is serious about patronage over the Dnipropetrovsk Region. I assured Governor Serhiy Lysak that they are not alone regarding the reconstruction. pic.twitter.com/fu83iA1iBi