Pardubický kraj také uzavře centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, řekl hejtman

V případě, že Praha uzavře své centrum pro ukrajinské uprchlíky, udělá to i Pardubický kraj. ČTK to dnes řekl hejtman Martin Netolický.

Úmysl Prahy, který pražský primátor Zdeněk Hřib odůvodnil přetížeností hlavního města a chybějícím systémem přesunu uprchlíků do jiných, méně vytížených krajů, považuje Netolický za nekolegiální, zhoršil by podle něj situaci. Hejtman se chce vrátit k debatě o problému. Podle Hřiba ale nedává smysl registrovat další uprchlíky v místě, kde se o ně nelze postarat, protože jsou kapacity přeplněné, sdělil v reakci ČTK.

„Přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jejich registrace na krajských asistenčních centrech není izolovanou záležitostí jednoho či druhého kraje, ale otázkou komplexního řešení. Avízo uzavření asistenčního centra v Praze k 15. červnu považuji za jednoznačně nekolegiální krok,“ uvedl hejtman.

Podle něj uzavření pražského centra nikomu nezabrání, aby do Prahy přijel, naopak se může stát, že se lidé budou po hlavním městě pohybovat bezprizorně nebo budou vysazováni ve městech, která jsou na hlavním železničním koridoru před či za Prahou. To je podle hejtmana nemyslitelné, navíc ani v Pardubickém kraji není podle něj ubytovacích kapacit nazbyt.

Mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták v tiskové zprávě uvedl, že o případném uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v návaznosti na uzavření obdobného pražského centra rozhodla strategická skupina, která byla vytvořena při Bezpečnostní radě Pardubického kraje a v níž jsou i ředitelé krajských ředitelství policie a hasičů. „Nenecháme se takto silou tlačit ke zdi na základě dat, která nejsou přesná a neodpovídají realitě. Místo toho, aby probíhala konstruktivní debata,“ doplnil Netolický.

Podle Hřiba jsou kapacity Prahy přeplněné i podle vládního datového modelu. „Je tu až čtyřikrát víc uprchlíků na 1000 obyvatel než v některých jiných krajích. V porovnání s Pardubickým krajem je to konkrétně dvakrát víc uprchlíků. Chceme udržet určitý životní standard nejen pro uprchlíky, ale i pro místní, zvlášť v době energetické a bytové krize, která dále zvyšuje ceny bydlení, a tak nemáme jinou možnost než pozastavit provoz našeho asistenčního centra,“ uvedl pražský primátor.

Nastalá situace je podle Hřiba důsledkem toho, že dosud neexistuje žádný relokační mechanismus, aby bylo rozmístění uprchlíků v Česku rovnoměrnější. Podotkl, že vláda odmítla jeho návrh na pozastavení vyplácení dávek uprchlíkům v už přeplněných regionech a nenabídla žádnou dostatečně motivační alternativu.

Nekolegiální krok?

Podle Netolického by o budoucím postavení KACPU měla jednat Asociace krajů ČR s vládou. Myslí si ale, že i kdyby byl počet ukrajinských asistenčních center snížen, jedno centrum v Praze by mělo zůstat.

„Protože je to hlavní město a hlavní město má i nějakou zodpovědnost a úlohu směrem do zbytku státu. Ostatně mají zdaleka nejvíce peněz z hlediska rozpočtového určení daní, takže jsou schopni mnohem lépe si s různými vícenáklady poradit než my v rámci malých regionů,“ řekl ČTK Netolický.

Ministr vnitra Jan Rakušan tento týden deníku Právo řekl, že do Česka denně přijíždí průměrně tisícovka Ukrajinců, ale stejný počet jich i odjíždí. Například v neděli 29. května podle něj přijelo 1768 ukrajinských uprchlíků, naproti tomu 1783 lidí ze země vlakem odcestovalo. Na počátku rusko-ukrajinského konfliktu na konci února do země přijížděly denně tisíce lidí.

V Česku podle ministra zůstává zhruba 300 000 běženců, dočasnou ochranu ČR kvůli válce na Ukrajině udělila 361 400 lidem. Zhruba 50 000 Ukrajinců ČR opustilo. Z toho se podle Rakušana asi polovina vrátila do vlasti a druhá zamířila do jiných zemí. Přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků v Česku zůstává, by stát mohl zjistit při zápisech do škol.

Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba označil dnešní prohlášení pražského primátora za nekolegiální krok a politické gesto.