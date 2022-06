Německo pošle Ukrajině systém protivzdušné obrany, oznámil Scholz

Agentura Reuters připomíná, že zesílení dodávek těžkých zbraní Kyjevu po Berlínu požadovala samotná Ukrajina i německá opozice. Scholz zdůraznil, že Německo poskytuje Ukrajině zbraně nepřetržitě od začátku války.

„Tímto Ukrajině umožníme bránit celé velkoměsto před ruskými leteckými útoky,“ řekl dnes Scholz k poskytnutí systému IRIS-T, který vyrábí německá zbrojovka Diehl.

Šéf německé vlády dále řekl, že Německo už Ukrajině od začátku ruské invaze z 24. února poslalo více než 15 milionů nábojů, 100 000 granátů a více než 5000 protitankových min.

„Naposledy se vláda rozhodla, že dodáme nejmodernější systém protivzdušné obrany, který Německo má, v podobě IRIS-T,“ řekl Scholz poslancům. Bezpečnostní zdroj už minulý měsíc Reuters sdělil, že Německo zvažuje dodávku systémů IRIS-T SLM, což je systém s raketami středního doletu země-vzduch.

Kromě toho Berlín Kyjevu podle Scholze poskytne moderní systém včasného varování pro lokalizaci nepřátelského dělostřelectva.

Scholz in today‘s budget speech announces delivery of IRIS-T which will be most modern air defense system Ukraine will be able to use. Also says Germany will within its technical means support delivery of multiple rocket launchers announced by Biden. pic.twitter.com/8w4AttNtzh