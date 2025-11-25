Otec Star Wars otevře v L.A. kosmickou atrakci: Podívejte se na nejodvážnější muzeum své doby
25. 11. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Futuristické Lucas Museum of Narrative Art, které George Lucas buduje přes deset let, se v roce 2026 stane novou kulturní dominantou Los Angeles. Na ploše 300 tisíc čtverečních stop nabídne tisíce děl ilustrovaného vyprávění, unikátní architekturu i pohled na populární umění jako na univerzální jazyk lidskosti.
Po více než deseti letech plánování, změn lokalit, zdržení i technických komplikací se Los Angeles konečně dočká otevření Lucas Museum of Narrative Art. Gigantický projekt George Lucase a jeho manželky Mellody Hobson se veřejnosti představí 22. září 2026. Muzeum, jehož futuristické křivky navrhl architekt Ma Yansong, má působit dojmem, jako by se vznášelo nad zemí – žádný pravý úhel, jen plynulé, organické linie evokující vesmírnou loď, která přistála v Exposition Parku. Právě sem Lucas zasadil svou vizi komplexu, který propojí parkové prostředí s architekturou budoucnosti, muzei v okolí a širokým kulturním záběrem Los Angeles.
Budova o ploše 300 tisíc čtverečních stop nabídne 35 galerií, dvě kina, kavárny, restaurace, střešní terasu, knihovnu o třech podlažích a síť prosklených výtahů, které připomínají průhledné pneumatické tubusy. Okolní prostředí doplní zahrady od krajinářské architektky Mii Lehrer, které mají návštěvníkům poskytnout prostor pro zastavení a odpočinek – a zároveň citlivě propojit muzeum s městem. Exposition Park se tak stane kulturním uzlem, kde se historie, věda, sport a umění setkávají v jediném prostoru.
Stálá sbírka muzea čítá více než 40 tisíc děl – od muralů 16. století po současné komiksy, filmové artefakty i ilustrace z dětských knih. Najdeme zde Fridu Kahlo, Normana Rockwella, N. C. Wyetha, Maxfielda Parrishe, ale i Lucase Cranacha staršího, Artemesii Gentileschi či Johna Singera Sargenta. Vedle toho galerie nabídnou práce komiksových legend, mezi něž patří Jack Kirby, Frank Frazetta, Robert Crumb, Art Spiegelman, Alex Raymond nebo Charles Schulz. Originální stripy Peanuts, první kresba pro Flash Gordona z roku 1934 či artefakty ze Star Wars vytvářejí vrstevnatý obraz toho, jak se vizuální vyprávění vyvíjelo a jaké místo má v popkultuře.
Sbírka se v posledních letech dynamicky rozrůstala. Roku 2021 muzeum získalo slavné dílo Roberta Colescotta George Washington Carver Crossing the Delaware za více než 15 milionů dolarů, čímž jasně naznačilo, že chce patřit k nejvýznamnějším sbírkotvorným institucím světa. Přibyly také práce Kerryho Jamese Marshalla, Kadira Nelsona, Chitry Ganesh, Laury Aguilar, Alice Neel a Jaimeho Hernandeze. Tyto moderní akvizice stojí vedle starých mistrů a dokazují, že příběhy lze vyprávět napříč staletími a médii – od renesanční malby po alternativní komiks.
Mellody Hobson opakovaně zdůrazňuje, že muzeum se věnuje umění lidí, každodenním příběhům, které se odrážejí v ilustracích, malbách i grafech. Podle ní příběhy propojují lidi a ukazují, co je spojuje. Lucas sám říká, že vyprávění je naše společná mytologie – a ilustrovaná forma této mytologie pomáhá lidem rozumět světu. Lucasovo muzeum tak nestaví na elitářském konceptu, ale na myšlence, že vizuální příběhy patří každému. A jak by řekl jeden starý známý filmový mentor: Síla je s těmi, kdo ji dokážou vidět i v obyčejných obrázcích.
Narativní umění jako kulturní síla
Aby muzeum přiblížilo svou misi veřejnosti, pořádalo v roce 2025 rozsáhlou sérii panelů na Comic-Conech v San Diegu, Los Angeles a New Yorku. Tyto akce ukázaly, že Lucas i jeho tým chtějí ilustrované vyprávění prezentovat jako důležitý kulturní fenomén – nikoli jen jako okrajový žánr. Vystoupili zde tvůrci jako Guillermo del Toro, Doug Chiang, Martin Scorsese, JR, Julie Bell nebo Boris Vallejo. Mluvili o tom, jak komiks, ilustrace a populární vizuální média umějí okamžitě vyvolat emoci a vytvořit vztah mezi tvůrcem a divákem. Julie Bell to shrnula slovy, že obraz vnímáme v jediném okamžiku – a právě tato okamžitost je jeho silou.
Guillermo del Toro populární vizuální umění přirovnal k rock’n’rollu. Pokud by existovalo jen tradiční, akademické umění, chyběla by mu divokost, energie a hlas doby. A právě tato energie, podle něj, zaslouží být zvěčněna. Martin Scorsese v New Yorku moderoval panel, který zdůraznil, že moderní vizuální kultura je stejně zásadní jako tradiční malba – a že právě v komiksech, plakátech a ilustracích je skryta část naší společné historie.
Ředitelka muzea Sandra Jackson-Dumont doplnila, že narativní umění formuje, jak vidíme sami sebe i ostatní, jak o sobě mluvíme a jak spolu jednáme. Podle ní jde o mimořádně silnou uměleckou formu, která dokáže ovlivnit společnost, její hodnoty i její představy o světě. A právě proto potřebujeme místa, kde tato díla můžeme zkoumat, porovnávat, chápat – a kde se zároveň můžeme učit vnímat množství příběhů kolem nás.
Lucas v jednom z panelových videí řekl, že muzeum je především poctou kulturní fantazii. Chce dát hlas populárním uměleckým formám, s nimiž žijeme každý den. Díky tomu má Lucas Museum ambici stát se nejen institucí uchovávající umělecké dědictví, ale také živým prostorem, kde si návštěvníci uvědomí, že příběhy nás formují více, než si často připouštíme – ať už pocházejí z renesančního obrazu, komiksového panelu, filmového záběru nebo z galaxie, která je s námi už skoro půl století.