Senátoři vybídli Babiše k rezignaci. Mohl by ovlivnit vyšetřování, zdůrazňují

12:40

Většinou opatrní jsou zástupci krajských organizací ČSSD v názoru na to, zda by strana vzhledem k vývoji v kauze Čapí hnízdo měla odejít z vlády. Rozhodnout musí podle některých z nich vedení strany, podle dalších by sociální demokraté opuštěním vlády uvolnili místo pro SPD Tomia Okamury. Jen předseda krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda řekl, že setrvání Babiše v čele vlády je pro sociální demokraty nepřijatelné.