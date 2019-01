Ostravská nemocnice je stále bez šéfa, konkurz se opakuje. Odboráři sepsuli ministra

Zhruba 80 tisíc příslušníků bezpečnostních sil bude po celé Francii dohlížet na již deváté kolo protestů hnutí žlutých vest, které se má uskutečnit nadcházející sobotu. V pořadu televize TF1 to dnes řekl premiér Édouard Philippe. Vláda podle něj rovněž chystá nový zákon, který by měl mimo jiné zpřísnit postih výtržníků na demonstracích.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dostal od vlády za úkol přepracovat návrh svého resortu na bezplatné stravování dětí v mateřských a základních školách . Po pondělním jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který novele vytkl plánované náklady na administrativu. K alternativnímu poslaneckému návrhu ČSSD s širším počtem adresátů kabinet schválil negativní stanovisko, přesto ho projedná sněmovna.

Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku se od února stane Jaroslav Míl, který byl v minulosti mimo jiné šéfem elektrárenské společnosti ČEZ. Do funkce ho v pondělí jmenovala vláda, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Dosud byl vládním zmocněncem Ján Štuller.

Za velkého zájmu veřejnosti a médií v pondělí na malém ostrově Nantucket v americkém státě Massachusetts předstoupil před soud americký herec Kevin Spacey , obviněný ze sexuálního útoku na osmnáctiletého chlapce. Čin, kterého se podle obžaloby dopustil v červenci 2016, by dvojnásobného držitele Oscara mohl dostat za mříže až na pět let. Spacey se ke své údajné oběti nesmí přiblížit, další stání se uskutečni v březnu, rozhodl dnes soud.

Fakultní nemocnice Ostrava zůstává bez řádného ředitele, poslední rezignoval loni v říjnu. Ředitel vzejde z nového výběrového řízení, protože v posledním komise dala stejný počet hlasů dvěma uchazečům a ministr se pro žádného nerozhodl. Volba jednoho z úspěšných uchazečů v konkurzu by nepřispěla ke zklidnění situace v nemocnici , míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Město České Budějovice vypíše veřejnou zakázku na stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka s novou sportovní halou. Stavba, jejíž odhadované náklady jsou 668,4 milionu korun, by měla začít v červnu, potrvá 15 měsíců. V té době město zbourá i původní sportovní halu. Rozhodli o tom v pondělí radní. Řekli to primátor Jiří Svoboda a jeho náměstek Petr Holický (oba ANO). Centrum má stát v místě současné všesportovní haly.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliard korun, většinou z peněz EU. V programech plánuje pokračovat, chce ale zvětšit dotace na obnovu a modernizace závlah, do kterých plánuje dát až 1,1 miliardy korun do roku 2022. Zatím se v programu, který funguje od roku 2016, utratilo 82 milionů korun, sdělil mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

