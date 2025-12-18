Ostrá slova o milence! Sára Saudková: "Tou osobou můžu jen hluboce opovrhovat"
18. 12. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Saudková, která stojí před soudem po obvinění z napadení a výržnictví, promluvila o manželově milence.
Sára Saudková, manžela Samuela Saudka, se musí zodpovídat před soudem. Obvinění přišlo po incidentu, kdy měla Saudková údajně napadnout manželovu milenku Petru Š.
Saudková ji prý udeřila do obličeje, strhla na zem a kopla do ní. U toho jí měla zlomit nos a způsobit měsíc a půl dlouhou pracovní neschopnost. Hrozí jí za to 15 měsíců vězení s dvouletou podmínkou.
Saudková před soudem všechno popřela a tvrdí, že to byla naopak Petra Š., kdo ji napadl.
Vztah sokyň je nepříliš překvapivě na bodu mrazu, což dokládá i ostré vyjádření, kterým Saudková později reagovala na dotaz Blesku: „K té paní se nebudu vyjadřovat, protože to její chování je vizitkou její osobnosti. To je všechno. Já se nebudu o těch špinavých záležitostech vůbec bavit, protože to nehodlám pouštět dál do našeho vztahu a do naší rodiny,“ soptila.
„Tou osobou můžu jenom hluboce opovrhovat,“ šila do Petry Š.
„Samozřejmě že se cítím nevinně. Proto jsem do toho šla, budu se hájit za každou cenu,“ dodala trochu zvláštně. Jako obviněná si totiž nemohla úplně vybírat, zda do něčeho "půjde", nebo ne.
Milenka má na Facebooku status, že je se Samuelem ve vztahu od 18. září 2021. Sára reaguje vítězně: „Já jsem ve vztahu se Samuelem Saudkem od 15. března roku 2001!“
Kdo je tu doopravdy vítěz a kdo poražený, necháme k posouzení jiným. Připomeňme nicméně, že ani Sářin vztah nezačal úplně bez vzruchů, protože před Samuelem tvořila pár s jeho slavným otcem, renomovaným fotografem Janem Saudkem.
Jejich láska ale skončila na nože, když ji Saudek obvinil z krádeže jeho negativů a celá věc skončila také několikaletým soudním sporem. Soud dal nakonec fotografovi za pravdu, zneplatnil smlouvy a vrátil autorská práva do Saudkových rukou.