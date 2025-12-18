Lidl vytáhl předvánoční eso z rukávu. Tyhle ceny platí jen pár dní a Češi do nich jdou po hlavě
18. 12. 2025 – 10:07 | Zprávy | Anna Pecena
Pár dní před Vánoci Lidl znovu dokazuje, že umí trefit nerv každé domácnosti. Leták platný od 18. do 21. prosince 2025 je plný slev, které vypadají skoro neuvěřitelně. Maso, cukroví, alkohol i klasiky na sváteční stůl jdou dolů o desítky procent. Kdo přijde pozdě, má smůlu – tyhle ceny po víkendu zmizí.
Maso a základ sváteční tabule za ceny, které hýbou diskusemi
Největší pozornost si v letáku bere čerstvý český kapr. u ho nabízí za 19,90 Kč za 100 gramů, což je částka, která letos rozhýbe fronty u pultů. Stejně tak kuřecí prsní řízky za 109,90 Kč za kilo patří mezi položky, které mizí jako první. Pro mnohé rodiny jde o jasnou volbu, jak ušetřit na hlavním chodu bez kompromisů v kvalitě.
Vedle masa zaujme i klasika českých Vánoc – vinná klobása. XXL balení vyjde na 109,90 Kč za kilo a Lidl tím míří přímo na ty, kdo chtějí mít klid a nakoupit vše najednou. K tomu se přidávají vejce velikosti M, balení 20 kusů za 89,90 Kč, tedy úspora 43 procent. Přesně ten typ položky, kterou má doma před svátky každý.
Sladké pokušení a káva, na kterých se nešetří
Sladká část letáku je kapitola sama pro sebe. Tradiční pomazánkové máslo se prodává za 19,90 Kč, což je sleva 35 procent. Máslová vánočka s mandlemi a rozinkami vyjde na 34,90 Kč a láká hlavně ty, kdo chtějí mít něco „hotového“ ke kávě.
Velký rozruch budí balení Toffifee 4+1 zdarma za 159,90 Kč. Přepočet mluví jasně a jde o jeden z nejvýraznějších dárkových tipů v celém letáku. Podobně na tom je i káva Jihlavanka Standard Original, kde Lidl hlásí úsporu 76 procent a cenu 199,90 Kč za kilo. To je nabídka, která míří nejen na sváteční návštěvy, ale i na zásoby do nového roku.
Alkohol a drobnosti, které se hodí mít doma
Pozornost si zaslouží i nápoje. Vánoční svařák vyjde na 39,90 Kč, což znamená slevu 38 procent. Kdo preferuje pivo, může sáhnout po Argus Premium za 6,90 Kč. Sladkou tečku pak obstará Kofola Original za 19,90 Kč za dvoulitrovou lahev.
Lidl tímto letákem jasně ukazuje, že sází na kombinaci tradice a agresivních cen. Nabídka platí jen od 18. do 21. prosince a řada položek je limitována maximálním počtem balení na nákup. Kdo chce ušetřit a mít Vánoce bez zbytečného stresu, měl by si tenhle leták projít opravdu pečlivě. Fronty u pokladen jsou v těchto dnech skoro jisté.