Aktualizováno: Osmý den války. Ukrajinu zasáhly letecké útoky na několika místech

Po leteckých útocích v různých částech země hlásí Ukrajina mrtvé. Osm lidí včetně dvou dětí zemřelo při zásahu domu ve městě Izjum u Charkova.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:30) Izrael se chystá v příští zásilce humanitární pomoci na Ukrajinu dodat i polní nemocnici. Podle zpravodajského webu The Times of Israel to stanici Rešet Bet řekl izraelský ministr zdravotnictví Nican Horovic. Upřesnil, že nemocnici budou spravovat pouze civilisté.

„Nemáme v úmyslu poslat na Ukrajinu vojáky,“ řekl Horovic s tím, že nemocnici budou obsluhovat výlučně civilisté.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynul více než týden. Ve válkou zmítané zemi jsou podle izraelského ministerstva zahraničí stále tisíce izraelských občanů. Mluvčí izraelské diplomacie Lior Hajat rádiu Rešet Bet řekl, že bylo z Ukrajiny evakuováno zhruba 3000 Izraelců a dalších 4000 až 5000 jich v zemi stále je. Doplnil, že Izraelci, kteří jsou v Kyjevě nebo Charkově, se nemohou bezpečně dostat na hranici.

(9:18, původní zpráva) O leteckých útocích a dalších podrobnostech informovala agentura Unian s odvoláním na místní úřady. Oběti leteckého bombardování jsou hlášeny i ze západní části země. Informace sdělované ukrajinskými úřady není možné ověřit.

V Charkově dopadly dvě rakety na úřední budovu a zasažen byl pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice. V úterý zemřela v druhém největším ukrajinském městě místní pracovnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), uvedla v noci na dnešek organizace.

Při středečním leteckém úderu na kontrolní stanoviště u města Korosteň poblíž Žytomyru zahynuli dva lidé a dalších pět bylo zraněno, uvedla místní média s odvoláním na starostu Volodymyra Moskalenka.

Kyjevem v noci na dnešek otřásly nejméně čtyři silné exploze, píše Unian. V metropoli, ale i v Žytomyru, Lvově, Lucku či Ivano-Frankivsku na západě země zněl podle serveru RBK Ukrajina letecký poplach.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že za uplynulý den sestřelila protivzdušná obrana tři ruské letouny a dva vrtulníky. Rusko ztráty svých letounů nezveřejňuje.

Cherson v obležení

Starosta jihoukrajinského přístavu Cherson zřejmě naznačil, že město padlo do rukou ruských sil. Informoval o tom dnes server BBC News, který zároveň poznamenal, že tuto informaci nemůže nezávisle ověřit. Moskva už dříve uvedla, že ruští vojáci černomořský přístav obsadili, ukrajinské úřady to popřely.

„Dnes byli na městské radě ozbrojení návštěvníci,“ napsal na facebooku starosta Ihor Kolychajev a dodal, že vojákům řekl: „Nemáme ve městě ukrajinské ozbrojené síly, jen civilisty a lidi, kteří tady chtějí žít.“

V Chersonu je podle starosty zavedený zákaz vycházení od 20:00 do 06:00 místního času. Do města mohou vjíždět pouze auta s potravinami, léky a některými dalšími zásobami. Auta mohou jezdit jen „minimální“ rychlostí a chodci se nesmí po městě pohybovat ve skupině větší než jsou dva lidé.

„Zatím je to tak. Vlajka nad námi je ukrajinská. Aby tomu tak bylo i nadále, je třeba splnit tyto požadavky. Nic dalšího v tuto chvíli nemůžu nabídnout,“ doplnil starosta.

Stanice BBC dříve napsala, že pokud by Cherson skutečně padl, jednalo by se o největší Ruskem dobyté město od počátku ruské invaze na Ukrajinu.

V Chersonu žije zhruba 300 000 obyvatel. Ruská vojska na jihu Ukrajiny útočí i na přístav u Azovského moře Mariupol, už dříve dobyli nedaleké město Berďansk.

Německá pomoc Ukrajině

Německo chce na Ukrajinu poslat 2700 protiletadlových raket typu Strela. Dodávku schválilo německé ministerstvo hospodářství, informuje dnes agentura DPA s odvoláním na ministerské zdroje. Jde o zbraně sovětské výroby, které měla ve výzbroji Národní lidová armáda (NVA) bývalé Německé demokratické republiky. České ministerstvo obrany ve středu potvrdilo zprávy serveru Aktuálně.cz, že Česko poskytlo Ukrajině 160 protiletadlových střel Strela za 38,5 milionu korun.

Německo v posledních dnech změnilo svůj zdrženlivý postoj a začalo ukrajinské armádě bojující proti ruské invazi posílat těžké zbraně. DPA uvádí, že ministerstvo obrany už několik dnů zjišťuje, zda a jaké další zbraně by mohly z Německa putovat na Ukrajinu.

Vláda kancléře Olafa Scholze v sobotu rozhodla, že Ukrajině dodá 1000 protitankových zbraní a 500 raket země-vzduch typu Stinger. Zdroje z německé vlády ve středu uvedly, že Německo zásilku ukrajinské straně předalo.

Z Česka bylo na Ukrajinu přepraveno 4000 dělostřeleckých granátů, tisíce pušek a pistolí s miliony nábojů a těžká technika v hodnotě 400 milionů korun, kterou resort obrany z bezpečnostních důvodů blíže nespecifikoval. Součástí poslední zásilky byly i protiletadlové rakety Strela. Ty jsou součástí výzbroje armád zemí bývalého východního bloku od 60. let.