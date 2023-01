Oslavy konce roku byly spíše klidnější, první letošní miminko je z Olomoucka

Záchranné složky mají za sebou nejrušnější noc roku, silvestrovské oslavy ale z jejich pohledu výrazně nevybočily z obvyklého počtu zásahů v uplynulých letech. Vyplývá to ze zpráv policistů, záchranářů a hasičů z jednotlivých krajů. Zasahovat ale museli u lidí zraněných při odpalování pyrotechniky, úmrtí po srážkách s vlakem i kuriózních situací, například srážku automobilu s pštrosem. Hasiči vyjížděli v Česku k 286 požárům, což je více než v předchozích letech.

Prvním dítětem letošního roku v Česku je Anička narozená osm minut po půlnoci v porodnici ve Šternberku na Olomoucku. Na svět přišla jen o minutu dříve než holčička Timea v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Mezi prvními novorozenci v krajích převažují dívky, chlapečků je jen pět. „Maminka porodila holčičku Aničku o váze 2700 gramů a 45 centimetrů. Na malou slečnu se doma v Jívové na Olomoucku už těší dvouletý bratříček,“ řekl mluvčí Nemocnice AGEL Šternberk Adam Knesl. Timea narozená v Podolí váží 3,2 kilogramu a měří 49 centimetrů.

Hasiči v Česku na přelomu roku vyjížděli k 286 požárům, což bylo více než loni i v letech před epidemií covidu-19. Proti loňsku požárů přibylo téměř o pětinu. Nejvíce požárů zaznamenali hasiči ve Středočeském a Moravskoslezském kraji a v Praze. Nejméně požárů bylo na Vysočině. Nejčastěji hořelo od zábavní pyrotechniky, škoda za prvních šest hodin nového roku je kvůli požáru ve sklárnách v Poděbradech téměř sedm milionů korun.

V Moravskoslezském kraji se během silvestrovské noci zranilo při odpalování pyrotechniky šest lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při dopravní nehodě a od časného rána policisté vyšetřují také úmrtí člověka, kterého na Frýdecko-Místecku srazil vlak. Oproti běžným dnům měli záchranáři podstatně více zásahů, ale podle policie se oslavy obešly bez mimořádných událostí.

V Praze patřily letošní oslavy příchodu nového roku podle záchranářů ke klidnějším, hasiči zaznamenali podobný počet požárů jako loni. Přelom roku byl srovnatelný s roky před epidemií koronaviru. Požárů způsobených zábavní pyrotechnikou bylo v noci v Praze 55, hořely hlavně keře a kontejnery. V centru Prahy je používání pyrotechniky zakázáno, lidé se ale zákazem příliš neřídili. Hasiči zasahovali také u požáru elektromobilu, pomáhali lidem dolů z komína a uvízlým na lodičce na Vltavě. Zdravotničtí záchranáři zaznamenali v souvislosti s oslavami za noční směnu 81 událostí, což jejich směnu řadí mezi klidnější.

Středočeští hasiči řešili při nočních silvestrovských oslavách nejvíc událostí za posledních pět let, obešly se ale bez vážnějších následků. Většinou šlo o požáry související s používáním pyrotechniky. Z pohledu policie byly oslavy podobné těm v předchozích letech.

Silvestrovské oslavy na jihu Moravy byly pro hasiče průměrné, pro záchranáře byly klidnější než ty loňské. Policisté naopak měli víc výjezdů než o rok dříve, což ale bylo dáno loňskými omezeními spojenými s covidem. Větší potíže nemuseli řešit ani brněnští strážníci, v noci zasahovali u nedorozumění nebo lehkovážného chování opilců.

V jižních Čechách museli policisté řešit kuriózní nehodu auta BMW, které se po půlnoci srazilo na Českobudějovicku se pštrosem. Hasiči v kraji zasahovali u sedmi požárů a dvakrát otvírali lidem dveře v bytech. Záchranáři ošetřili při silvestrovské noci 130 pacientů, což je proti jiným dnům dvojnásobek, ale na silvestra běžný stav.

I v Ústeckém kraji byly oslavy příchodu nového roku z pohledu policie poměrně klidné. Dispečeři na tísňové lince 158 přijali asi 220 hovorů, tedy zhruba stejně jako o minulém silvestru. Lidé hlásili fyzické potyčky v rodině nebo i na veřejnosti, kde velkou měrou sehrával roli alkohol. Záchranáři ošetřili 12 lidí, které poranila zábavní pyrotechnika. V předchozím roce petardy zranily téměř 20 osob. Zdravotníci o letošní silvestrovské noci vyjeli také k několika desítkám lidí, kteří byli pod vlivem alkoholu. Před rokem sanitky vyjížděly zhruba k 60 opilcům. Hasiči zasahovali u 28 požárů popelnic, odpadu nebo keřů a trávy. Hasit museli i neobydlenou budovu u chomutovské nemocnice.

Záchranáři v Pardubickém kraji na silvestra zasahovali zejména u člověka sraženého vlakem u Moravské Třebové na Svitavsku a u opařeného dítěte u České Třebové na Orlickoústecku. K oběma událostem zdravotničtí záchranáři vyslali i vrtulník. Člověk po srážce s vlakem zemřel.

Silvestrovské a novoroční oslavy v Karlovarském kraji byly z pohledu hasičů, zdravotníků a policie poměrně klidné. Větší zranění byla způsobená nehodami a vystřelenými zátkami od sektu. Událostí bylo mírně víc než v minulých letech

I v Plzeňském kraji byly oslavy pro hasiče, policisty i zdravotníky klidné. Žádné větší zranění ani škody nezaznamenali. Případů bylo víc než v minulých letech pandemie, ale šlo o jednotky zásahů v okresech.

Policie na Vysočině přijala o silvestrovské noci od sobotních 18:00 do dnešního rána 64 oznámení. Byly to stížnosti kvůli používání zábavní pyrotechniky, rušení nočního klidu, policie řešila i problémy s agresivními opilými lidmi a také nález granátu. Meziročně bylo zásahů o něco méně. Hasiči zasahovali od sobotního večera do dnešního rána u pěti požárů. Záchranáři ošetřili v souvislosti s oslavami deset pacientů, loni to bylo 17 lidí.

Oslavy silvestra v Libereckém kraji byly podle policistů, hasičů i záchranářů klidnější, než se čekalo. Nemuseli řešit žádné velké požáry, těžká napadení nebo úrazy, zjistila ČTK.

Větší problémy neměli policisté a hasiči ani v Olomouckém kraji. Hasiči v prvních hodinách letošního roku zasahovali u dvou menších požárů v Olomouci a Jeseníku.

Hasiči v Královéhradeckém kraji při silvestrovských oslavách zasahovali hlavně u menších požárů způsobených zábavní pyrotechnikou. Obešly se beze škod. Hasiči za sobotu a prvních šest hodin Nového roku zaznamenali 37 událostí, což bylo o osm více než ve stejném období před rokem. V sobotu hasiči pomáhali v Krkonoších s pátráním po pohřešované ženě a jejím tříletém dítěti.

Ve Zlínském kraji hasiči vyjížděli na silvestra a Nový rok k deseti událostem způsobeným používáním zábavné pyrotechniky. Šlo zejména o požáry tújí či popelnic. Pro zlínskou záchrannou službu byly oslavy rušnější, přijala 369 hovorů a v terénu zasahovala u 235 událostí. Obdobný počet případů řešila naposledy v roce 2018. Zlínští policisté žádnou mimořádnou událost nezaznamenali, řešili dopravní nehody, opilé řidiče nebo fyzické napadení.