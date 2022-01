Jako každý rok: Ohňostroje, alkohol, výtržníci a první novorozenci

Silvestrovská noc byla pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře rušnější než před rokem, kdy platil kvůli koronaviru noční zákaz vycházení a na veřejnosti se nesměl pít alkohol. Záchranáři tradičně vyjížděli hlavně k úrazům od zábavní pyrotechniky, po pádech a k otravám alkoholem, policisté k výtržnostem v ulicích a potyčkám v domácnostech.

Požárů bylo na přelomu roku násobně více než loni, ale mírně méně než v roce 2020 před epidemií koronaviru. Za jedny z nejklidnějších za poslední léta oslavy označila policie. Méně než v době před epidemií přelom roku v některých krajích zaměstnal také záchranáře.

Policisté tradičně vyjížděli hlavně k výtržnostem v ulicích a potyčkám v domácnostech, v České Lípě vyšetřují vloupání do zlatnictví. Záchranáři se starali o zraněné od zábavní pyrotechniky, po pádech a lidi otrávené alkoholem, dva záchranáře zranila na Náchodsku opilá žena. Výbuch pyrotechniky poničil místnost v rodinném domě na jižním Plzeňsku a zranil dva lidi. Dvoumilionovou škodu způsobil požár v ubytovně na Mělnicku, v Mostě hasiči evakuovali 50 lidí z domu, ve kterém hořel byt. Horská služba Krkonoše zachraňovala o půlnoci dva vyčerpané turisty ze Sněžky.

Hasiči v Česku na přelomu roku vyjížděli k 225 požárům, před rokem měli takových výjezdů 86. Letošní počet je mírně nižší než v roce 2020 před epidemií koronaviru, zásahů tehdy bylo 265. Za většinou požárů stála zábavní pyrotechnika, hořely většinou její zbytky, odpad, keře, popelnice a kontejnery. „Přestože přísná opatření spojená s pandemií covidu platila i na přelomu letošního roku, pozitivní scénář loňských oslav, kdy bylo požárů od zábavní pyrotechniky výrazně méně, se nenaplnil,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

Neodborná manipulace s pyrotechnikou zřejmě vedla k výbuchu v rodinném domě v Příchovicích v okrese Plzeň-jih. Dva zraněné si převzali zdravotníci, škoda se odhaduje na 100 000 korun. Kvůli nesprávnému použití pyrotechniky vznikl také požár v prvním patře ubytovny v Lobečku v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku. Vedle dvoumilionové škody si vyžádal také jedno zranění. Nejspíš pyrotechnika způsobila rovněž požár bytu ve 14. patře domu v Mostě. Evakuovaní se po odvětrání budovy mohli vrátit domů, škoda byla odhadnuta na 50 000 až 100 000 korun. Třeba pro pražské hasiče byl ale silvestr klidnější, zasahovali u 57 požárů vyvolaných zábavní pyrotechnikou.

Podle policie se silvestrovské oslavy obešly bez výraznějšího narušení veřejného pořádku, napsala na twitteru. „Celkově je hodnotíme jako jedny z nejklidnějších za poslední léta,“ uvedla. V hlavním městě policie považuje noc na dnešek za klidnější než oslavy konce roku před pandemií koronaviru. Mezi nejčastější prohřešky patřilo odpalování pyrotechniky na zakázaných místech, řekla její mluvčí. Na Václavském náměstí policisté podle ní zajistili deset lidí, převážně kvůli neuposlechnutí výzvy.

V Královéhradeckém kraji policisté vyjížděli na dálnici D11 zastavit auto jedoucí v protisměru. V České Lípě vyšetřují vloupání do zlatnictví v Moskevské ulici, při kterém zloděj zřejmě využil hluku z novoročních oslav, rozbil výlohu a ukradl tři plata prstenů z chirurgické oceli. Způsobil škodu 65 000 korun. Srážkou s policejním vozidlem skončilo na silvestra odpoledne pronásledování řidiče, který pod vlivem drog ujížděl policejním hlídkám u Havlíčkova Brodu. Na Vysočině policie vyjela také ke dvěma dětem, které byly pod vlivem alkoholu a skončily v nemocnici. Na Břeclavsku zadrželi policisté muže, který vyhrožoval manželce, s níž se rozvádí. K hlavě jí přiložil pistoli, šlo ale o atrapu.

Pražští záchranáři zasahovali na silvestra a v prvních hodinách roku u 421 událostí, z toho 31 přímo souviselo s novoročními oslavami. Proti loňsku je to nárůst, z dlouhodobého hlediska šlo o velmi klidný závěr roku, řekla ČTK mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Za relativně klidný, podobně jako loni, označili přelom roku také záchranáři ze Zlínského a Olomouckého kraje nebo z Vysočiny.

Jinak vidí silvestrovskou noc záchranáři v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. „Celkem záchranáři od silvestrovského rána do dnešních šesti hodin ranních vyjížděli ve 430 případech. Je to o stovku událostí více, než je dlouhodobý denní průměr v Moravskoslezském kraji. Přelom roku tedy pro záchranáře rozhodně klidný nebyl,“ řekl ČTK mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Ošetřovali i zraněné při tanci, po úderu skleněnou lahví či popelníkem. Záchranáři v Ústeckém kraji nejčastěji zasahovali u utržených článků prstů nebo i celých prstů zábavní pyrotechnikou. Mezi zraněnými byly i děti.

Vážné zranění v obličeji od zábavní pyrotechniky utrpěli dva muži na Břeclavsku. Na Tachovsku muže v obličeji popálila petarda. Ve středních Čechách záchranáři vyjížděli ke 14 zraněním od pyrotechniky a k 11 lidem s otravou alkoholem. „Nezaznamenali jsme žádný výkyv, že by to bylo extrémně klidné, nebo naopak extrémně náročné. Byl to takový standard,“ řekla ČTK mluvčí Petra Homolová.

Se zraněním skončili v nemocnici dva zdravotničtí záchranáři, které napadla opilá žena z Broumova na Náchodsku. „Utrpěli pohmožděniny hrudníku, krku a obličeje a ve službě museli být vystřídáni,“ uvedl mluvčí záchranářů Královéhradeckého kraje Ivo Novák. V Karlovarském kraji spadla pětiletá holčička z výšky čtyř metrů z terasy rodinného domu, do nemocnice ji přepravil vrtulník. Letecká záchranná služba transportovala do nemocnice také pětatřicetiletou ženu, která spadla z výšky v Domažlicích.

Čtyři děti se letos na Nový rok narodily minutu po půlnoci

Čtyři děti se na Nový rok narodily minutu po půlnoci. Emily dnes v 0:01 přišla na svět ve Fakultní nemocnici Plzeň, Julie v jihlavské nemocnici, Nela v nemocnici v Písku a Ondřej se ve stejný čas narodil v karlovarské nemocnici. Novorozeně z plzeňské nemocnice bylo i prvním loni narozeným dítětem, Viktorie tehdy přišla na svět také minutu po půlnoci.

Naopak nejpozději mezi kraji má letos první miminko Pardubický. Dorotku v nemocnici v Ústí nad Orlicí maminka přivedla na svět v 06:47.

Některé kraje nebo i města, odkud první děti roku pocházejí, rodinám dávají finanční dary nebo upomínkové předměty. Třeba Karlovarský kraj má pro první miminko, jehož rodiče jsou z kraje, připraveno 10 000 korun. Stejnou sumu a ještě šperk v podobě znamení zvěrokruhu dává Kraj Vysočina, Pardubický kraj předá 10 000 korun první narozené dívce i prvnímu narozenému chlapci. V Libereckém kraji rodina dostane zlatý dukát, v Praze mají rodiče obdržet pamětní list a pamětní minci.