Polonahá režisérka a nový rozměr bizáru: Dorazila oblečená do soudního spisu

6. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz

Co by to bylo za týden, kdyby svérázná režisérka nevyrazila do společnosti oblečená do naprosté divočiny?