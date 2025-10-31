Organizace Reportéři bez hranic zařadila Fica na seznam predátorů svobody tisku
31. 10. 2025 – 19:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií.
Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska, či Komunistickou stranu Číny. ČTK se snaží získat Ficovo vyjádření.
Ačkoliv jejich cíl je shodný, umlčování tisku takzvanými predátory se podle RSF liší. "Zabíjejí, cenzurují, vězní a napadají novináře, rdousí zpravodajská média, hanobí žurnalistiku nebo využívají její kodexy k manipulaci informací pro propagandistické účely," stojí v prohlášení organizace.
Fica organizace řadí do sociální kategorie predátorů. Tito aktéři podle ní očerňují média a podněcují nedůvěru vůči novinářům. RSF uvádí, že Ficovy slovní útoky na média byly inspirací pro výhrůžky vůči novinářům a dokonce podle ní vedly k vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Za autoritářské RSF označuje politickou kontrolu veřejného vysílání a omezení přístupu k informacím kontrolovaným vládou.
"Jsem přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná zločinecká skupina novinářů, soustředěná hlavně v Denníku N, SME a Aktuality", uvedl v minulosti Fico, jehož prohlášení RSF cituje. Organizace rovněž připomíná, že předseda slovenské vlády označil novináře za hyeny, krvežíznivé parchanty, ďáblem posedlé a za špinavé protislovenské prostitutky.
Slovensko se v letošním žebříčku svobody médií, který sestavuje RSF, propadlo o devět míst a skončilo 38. ze 180 hodnocených zemí.