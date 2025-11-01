Dnes je sobota 1. listopadu 2025., Svátek má Felix
To je úlovek! Houbař na Karlovarsku našel neuvěřitelný trs hřibů

1. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Vlastní
Houbařský poklad, který se najde jednou za život.

Každý houbař si ráno před tím, než se vyzbrojí nožíkem i košem a vyrazí do lesa, představuje, jaké královské úlovky na něj čekají kdesi mezi smrky.

A jelikož letošní sezóna byla pořádně bohatá, sny se často plnily. Opravdu neobvyklý houbařský poklad ale člověk najde vzácně – jako se to právě povedlo Jaroslavu Pužmanovi z Karlovarska.

V krušnohorských lesích totiž našel trs hřibů, jaký jen tak neuvidíte. Houbař se raduje, když mu košík ozdobí třeba dva, tři srostlé hříbky... Jaroslav si jich domů přinesl v jednom trsu hned 22.

Fotky a video zveřejnil na sociální síti, čímž si samozřejmě ihned vysloužil blahopřání a občas lépe, občas hůře skrývanou závist ostatních houbařů.

Také dal jasně najevo, že houbová sezóna se sice blíží ke konci, ale prázdno v lesích ještě opravdu není.

Pokud se ale plánujete ještě vydat na hřiby: Pozor na přemrzlé kusy, mohou být jedovaté!

Poznáte je celkem snadno: Mají podivnou konzistenci i barvu. Každý nález pečlivě prohlédněte a jakmile hříbek nevypadá úplně zdravě nebo se vám cokoliv nepozdává, neberte ho.

 

