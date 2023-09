Orbán pochybuje, že by EU brzy zahájila přístupová jednání s Ukrajinou

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes zpochybnil možnost, že by Evropská unie v dohledné době zahájila jednání o vstupu Ukrajiny do sedmadvacítky. Uvedl, že je nereálné zahájit přístupový proces se zemí, která je ve válce.

Státy EU mají v prosinci rozhodnout, zda umožní Ukrajině zahájit přístupové rozhovory, což by vyžadovalo jednomyslnou podporu všech 27 členů; Maďarsko podle diplomatů může být překážkou.

„Nemůžeme se vyhnout otázce - když budeme na podzim v Bruselu jednat o budoucnosti Ukrajiny - zda můžeme skutečně vážně uvažovat o členství země, o zahájení přístupových rozhovorů se zemí, která je ve válce,“ řekl Orbán ve státním rozhlase. Ukrajina, která se už 19 měsíců brání ruské vojenské agresi, získala status kandidátské země spolu s Moldavskem v loňském roce.

„Nevíme, jak velké je území této země, protože válka stále pokračuje, nevíme, kolik má obyvatel, protože prchají... Přijmout do EU zemi, aniž bychom znali její parametry, to by bylo bezprecedentní,“ pronesl Orbán s poznámkou, že státníci si v Bruselu budou muset „odpovědět na složité otázky“, než se dostanou k rozhodnutí o zahájení přístupových jednání.

„Vnímáme pozitivně, že si maďarský premiér dělá starosti ohledně vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Informujeme, že Ukrajina nezměnila své území v rámci mezinárodně uznaných hranic,“ reagoval na facebooku mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko.

ЗМІ: Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС. Позитивно відзначаємо, що... Zveřejnil(a) Oleg Nikolenko dne Pátek 29. září 2023

Před několika dny Orbán při zahájení podzimního zasedání maďarského parlamentu řekl poslancům, že Budapešť nepodpoří Kyjev v žádné mezinárodní otázce, dokud Ukrajina na svém území plně neobnoví jazyková práva etnických Maďarů. Není to poprvé, co Maďarsko obvinilo Ukrajince z porušování práv přibližně 150 000 etnických Maďarů, kteří žijí v Zakarpatí na západě Ukrajiny. Spory zesílily zejména po roce 2017, kdy Ukrajina přijala zákon omezující školní výuku v menšinových jazycích.

Maďarsko pod Orbánovým vedením odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu a přijalo ukrajinské uprchlíky, zároveň však odmítlo dodat Kyjevu zbraně nebo umožnit jejich transport přes své území. Budapešť také jako jediná v Evropské unii udržuje s Moskvou zejména hospodářské kontakty. Sedmadvacítka na Rusko kvůli agresi vůči sousední zemi uvalila tvrdé sankce, které Maďarsko kritizuje a Orbán opakovaně vyzval k jejich zrušení.

Maďarsko otálí i s přijetím Švédska do NATO

Budapešť je členem Evropské unie a NATO, což jí dává právo veta v případě žádostí Ukrajiny, která o vstup do těchto uskupení usiluje. Maďarsko je také společně s Tureckem posledním členem NATO, kteří blokují přijetí Švédska do aliance. Maďarský parlament se souhlasem otálí od loňského července s ohledem na kritiku od některých švédských politiků na adresu Budapešti kvůli údajnému zhoršování stavu demokracie v Maďarsku. Turecko původně blokovalo vstup Švédska kvůli podle něj nedostatečnému boji proti terorismu. Nedávno pak turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Švédsko nemá jisté, že mu turecký parlament schválí vstup do NATO, kvůli případům pálení koránu.

Švédsko podalo přihlášku do NATO loni na jaře společně s Finskem, které už členem aliance je. „Kladu si otázku, zda je tu něco naléhavého, co by nás nutilo ratifikovat švédskou žádost (o vstup do NATO). Nic takového jsem nezaznamenal,“ řekl Orbán 25. září v parlamentu.