Okázalá podívaná jednou za generaci: Karla III. s Camillou oslavy korunovace dojaly

Čerstvě korunovaného krále Karla III. a královnu Camillu hluboce dojaly sobotní oslavy jejich korunovace. Podle BBC to dnes uvedl mluvčí Buckinghamského paláce, který za ně poděkoval veřejnosti. Královský pár se večer zúčastní koncertu na hradě Windsor, kde vystoupí například zpěváci Lionel Richie, Katy Perry nebo Andrea Bocelli.

Slavnostní nálada v Británii pokračuje i dnes, po celé zemi se konají pouliční slavnosti. Iniciativa Coronation Big Lunch například pořádá po celé zemi zhruba 50 000 komunitních obědů a oslav.

Od chvíle, kdy se Karel a Camilla po korunovaci objevili před jásajícími davy na balkoně Buckinghamského paláce, je nikdo neviděl. Prostřednictvím svého mluvčího ale vydali prohlášení, v němž poděkovali všem, kdo jim pomohli tuto událost „učinit tak nádhernou“, i lidem, kteří projevili „svou podporu v tak hojném počtu v Londýně i mimo něj“, dodal mluvčí.

Některou z dnešních akcí navštívili či navštíví vysoce postavení členové královské rodiny nebo premiér Rishi Sunak a počítá se také s účastí rodin, které uprchly z válkou zmítané Ukrajiny. „Ať už prší nebo svítí slunce, tisíce přátel a sousedů se tento víkend sejdou, aby společně vyvěsili výzdobu, nalévali čaj a krájeli koláče na pouličních oslavách a komunitních akcích po celé Velké Británii,“ uvedl Sunak v prohlášení.

Později se Karel, Camilla a další vysoce postavení členové královské rodiny připojí k publiku čítajícímu 20 000 lidí ve Windsoru. Na koncertě tam vystoupí mimo jiné i skupina Take That, nigerijská zpěvačka a skladatelka Tiwa Savageová a pianista Lang Lang. Roli v představení bude mít i hollywoodský herec Tom Cruise, britská herečka Joan Collinsová či Medvídek Pú.

Součástí dneška bude také osvícení pamětihodností a oblasti přírodních krás po celé zemi.

Okázalá podívaná, která se odehraje jednou za generaci, píše o korunovaci tisk

Jako dokonale nacvičenou, ale zároveň tajuplnou a dojemnou podívanou hodnotí korunovaci britský tisk. Vyzdvihuje spojení tisíc let starých tradic s novinkami, které odrážejí současnou Británii, například zastoupení několika náboženství a jazyků na obřadu ve Westminsterském opatství. I díky nim se Karel stal panovníkem 21. století navzdory historickému ceremoniálu, napsala média.

„Tohle byla Británie se vší pompou. Zlaté kočáry, těžká státní roucha a koruny posázené drahokamy. Právě tohle ji odlišuje od zbytku světa,“ uvedl server BBC News. Sobota podle něj nabídla podívanou, která se odehraje jednou za generaci.

„Korunovace - dokonale nacvičená, dojemná a shakespearovská,“ napsal list The Guardian, podle kterého obřad provázela směs okázalosti, hudby a tajemna s mnoha intimními momenty. „Pod vším tím rituálem se skrývalo mnoho soukromých okamžiků, které si bylo možné vychutnat. Kamera nám umožnila zahlédnout Karla, jak si na začátku nervózně okusuje spodní ret, Camillu, jak si úzkostlivě upravuje korunu, jako by se bála, že jí sklouzne, a prince Harryho, jak při příjezdu prochází kolem (arcibiskupa z Canterbury) Justina Welbyho a sotva kývne na pozdrav,“ napsal redaktor deníku Michael Billington.

Karel se v sobotu postaral o viditelný obrat v učebnicích dějepisu a stal se králem 21. století, píše list The Times. Sobotní ceremoniál byl podle deníku na hony vzdálený korunovaci jeho matky královny Alžběty II. v roce 1953.

„Dokonce i neposkvrněný modrožlutý koberec korunovačního divadla, při němž byli král Karel a královna Camilla korunováni, vnesl do dění současný nádech. Byly to stejné barvy jako při předchozích korunovacích - ale šťastnou diplomatickou shodou okolností to byly také barvy ukrajinské vlajky,“ uvedl list.

Tvář čerstvě korunovaného krále dnes opanovala titulní strany všech nedělních vydání britských novin. Některé, jako například deník The Sunday Telegraph a list The Sunday Times, zvolily památeční přední stranu, která byla věnována fotografiím ze sobotní události a nedoplňoval ji žádný nebo jen velice prostý titulek. Nedělník Mail on Sunday dal na titulní stránku Karla a Camillu, jak se na sebe usmívají s titulkem: „Pohled, který říká: ‚Miláčku, byl to triumf‘“.

Korunovace si dnes všímá i zahraniční tisk. „Hudba byla skvělá, liturgie pečlivá, kostýmy zářivé, kočáry trochu směšné a počasí dokonale britské - šedivé a velmi deštivé,“ okomentoval sobotní událost francouzský deník Le Monde. Avšak horlivost, s jakou policie zatýkala antimonarchistické aktivisty, kteří pokojně demonstrovali na okraji průvodu, podle listu „poněkud zkazila demonstraci národní jednoty, kterou měl obřad ztělesňovat“.

Policie z vazby propustila antimonarchisty, kteří protestovali proti korunovaci

Vůdce britského antimonarchistického hnutí Republic a další členové této skupiny dnes byli propuštěni z vazby. Policie je zadržela v sobotu při protestech proti korunovaci krále Karla III., čelí ale kritice, že její reakce byla nepřiměřená.

Policie zatkla vůdce hnutí Republic Grahama Smithe a dalších 51 osob v centru Londýna, zatímco se v ulicích shromažďovaly tisíce královských fanoušků na sobotní korunovaci krále Karla. Policie krok odůvodnila tím, že její povinnost zabránit narušení pořádku převážila nad právem na protest.

Hnutí uvedlo, že policie začala jeho zadržené členy propouštět v sobotu pozdě večer, po téměř 16 hodinách ve vazbě.

„Nyní jsem propuštěn z policejní stanice... Nenechte se mýlit. Ve Spojeném království už neexistuje právo na pokojný protest,“ uvedl Smith na twitteru. „Mnohokrát mi bylo řečeno, že monarcha je tu proto, aby bránil naše svobody. Nyní jsou naše svobody v jeho jménu napadány,“ dodal.