Na korunovaci Karla III. byly přizvány více než dva tisíce hostů

Další 400 mladých lidí zastupujících charitativní organizace bude sledovat korunovační bohoslužbu a průvody z kostela svaté Markéty v těsném sousedství opatství.

Buckinghamský palác postupně zveřejňuje podrobnosti o Karlově korunovaci, která má být menšího rozsahu než korunovace jeho matky Alžběty II. v roce 1953. Její korunovaci tehdy podle paláce sledovalo v opatství 8200 hostů.

Buckingham Palace on the 2,200+ people invited to @wabbey for King Charles’s Coronation. pic.twitter.com/RXTKWdeaTV