Okamžik, na který čekaly generace: Sagrada Família konečně dosáhla své konečné výšky
26. 2. 2026 – 11:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nad Barcelonou se definitivně uzavřela jedna z nejdelších stavebních kapitol světa. Osazením poslední části monumentálního kříže dosáhla Sagrada Família své konečné výšky 172,5 metru – a po 144 letech se Gaudího sen poprvé dotkl nebe.
Barcelona zadržela dech. V pátek 20. února 2026 se nad městem definitivně uzavřela jedna z nejdelších stavebních kapitol moderních dějin. Na vrchol centrální věže Ježíše Krista v chrámu Sagrada Família byla toho dne slavnostně osazena poslední část monumentálního kříže – symbol, který po 144 letech dovedl Gaudího vysněnou dominantu do její konečné výšky 172,5 metru.
Město, které po generace sledovalo siluetu nedokončeného chrámu, se dočkalo okamžiku, o němž se dlouho mluvilo téměř jako o legendě. Ještě několik dní předtím práce komplikoval silný vítr. Nakonec však technici a stavbaři využili krátké příznivé okno počasí a přesně v 11 hodin dopoledne byla horní část sedmnáct metrů vysokého čtyřramenného kříže vyzdvižena do finální pozice.
Nejvyšší bod Barcelony
Nově osazený díl měří 4,5 × 4,5 × 4,9 metru a představuje samotný vrchol chrámu. Kříž, obložený sklem a bílou smaltovanou keramikou, září nad Barcelonou jako maják. Je široký 13,5 metru a jeho čtyři zvlněná ramena vytvářejí dramatickou siluetu, která je viditelná z velké části města.
Věž Ježíše Krista je ústřední z šesti centrálních věží Sagrady Famílie. Obklopují ji čtyři věže evangelistů, propojené mosty, a věž Panny Marie. Dvanáctistěnná konstrukce byla budována z prefabrikovaných panelů z předpjatého kamene kombinujícího kámen a ocel. První panely se začaly instalovat 16. října 2018 ve výšce 85 metrů nad zemí. Poslední úroveň byla dokončena 4. prosince 2024, kdy stavba dosáhla 142,5 metru.
Základna vrcholové části nese latinský nápis „Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus“ – „Ty jediný jsi Svatý, ty jediný Pán, ty jediný Nejvyšší“. Tento 29 metrů vysoký prvek obklopený palmami začal vznikat v květnu 2025.
Technologický zázrak s duší minulosti
Kříž byl vyroben v Německu a do Barcelony dorazil v několika modulech. Ty byly předem smontovány na plošině 54 metrů nad hlavní lodí chrámu a následně instalovány v sedmi částech – od spodního ramene přes centrální jádro až po horní rameno, které završilo celý proces 20. února 2026.
Uvnitř horní části má být umístěna plastika Agnus Dei – Beránka Božího. Symbol, který Antoni Gaudí plánoval jako duchovní srdce celého kříže, tak dostává konkrétní podobu i více než sto let po architektově smrti. Právě s odkazem na Gaudího se dokončení věže časově propojilo s výročím jeho úmrtí. Rok 2026 se stal nejen technickým milníkem, ale i silným symbolickým momentem.
Milovaná i nenáviděná
Sagrada Família je stavbou, která vyvolává extrémní emoce. Pro jedny je dechberoucím mistrovským dílem génia, pro druhé přehnaným experimentem, jenž narušuje historickou tvář města. Po desetiletí byla otevřeným staveništěm, kde se mísil prach kamene s proudy turistů – právě jejich vstupné financovalo pokračování prací.
Teprve v posledních patnácti letech, kdy se začal formovat ohromující interiér plný světla, začala bazilika působit více jako chrám než jako nekonečný projekt bez konce. Stromovité sloupy, barevné vitráže a geometrická dokonalost dnes vytvářejí prostor, který mnozí popisují jako „kamenný les světla“.
Ročně chrám navštíví kolem pěti milionů lidí a jeho příjmy dosahují zhruba 150 milionů eur. Přibližně polovina této částky byla v posledních letech investována přímo do výstavby.
Ačkoliv osazení kříže znamenalo dokončení exteriéru věže Ježíše Krista, práce zdaleka nekončí. V letech 2027 a 2028 mají pokračovat úpravy interiéru této konstrukce. Celkové završení chrámu se očekává přibližně během příští dekády, kdy má být dokončena také monumentální jižní, takzvaná Fasáda slávy.
Konec čekání, začátek nové éry
Dne 20. února 2026 se tak Barcelona probudila do nové kapitoly své historie. Silueta města se definitivně proměnila – a Sagrada Família se stala nejen nejvyšší budovou Barcelony, ale i nejvyšším kostelem světa.
Gaudí zasvětil tomuto chrámu poslední roky svého života. Nikdy jej neviděl dokončený. Přesto právě jeho přesná geometrie, odvážná vize a duchovní symbolika přežily války, politické zvraty i zničené plány.
Osazení posledního dílu kříže nebylo jen technickým aktem. Byl to okamžik, kdy se sen z 19. století dotkl nebe – a kdy se město, které s nedokončeným chrámem vyrostlo, mohlo poprvé podívat vzhůru a říct: teď už je opravdu hotovo.