Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Teplotní šok: Do Česka proudí vzduch z Afriky, přijde počasí jak uprostřed léta

26. 2. 2026 – 11:22

Teplotní šok: Do Česka proudí vzduch z Afriky, přijde počasí jak uprostřed léta
zdroj: Freepik.com
Sotva jsme přestali mrznout, můžeme se pomalu chystat do plavek. Vzduch z jižního kontinentu s sebou nese výrazné oteplení.

Africký teplotní šok, chtělo by se říct. „Otvírá se brána mimořádně teplému vzduchu z Afriky,“ uvádí server iMeteo.sk, ale popis snad ani není potřeba, protože realitu zažíváme všichni na vlastní kůži: Je zkrátka opravdu teplo, a to i přesto, že stále ještě máme meteorologické zimní období.

Odhady konkrétních čísel se mírně liší: Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se budou teploty až do 5.3. držet stabilně okolo 10 - 13 °C přes den a kolem nuly v noci.

Předpovědní služba AccuWeather odhaduje o něco vyšší čísla: 11-16 °C po zbytek února a pak prakticky i celý březen.

Až podivné vedro mimochodem udeřilo ve Francii, kde na jihozápadě meteorologové změřili 30 °C, což je na konec února opravdu velký výmyk. Bohatě přes 20 °C ale bylo k vidění i prakticky v celém Španělsku.

V porovnání tu tak máme vlastně ještě zimu: „U nás ale podobné teploty nečekejme. V České republice se maxima v pátek dostanou zhruba na 15 až 17 °C,“ píše Meteo Včasné varování. I takové teploty by si ale člověk bez problémů mohl splést s nějakým trochu chladnějším letním dnem.

 

Tagy:
počasí teplota weather
Zdroje:
ČHMÚ, iMeteo, AccuWeather, Meteo Včasné varování
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

