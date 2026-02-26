Teplotní šok: Do Česka proudí vzduch z Afriky, přijde počasí jak uprostřed léta
26. 2. 2026 – 11:22 | Magazín | BS
Sotva jsme přestali mrznout, můžeme se pomalu chystat do plavek. Vzduch z jižního kontinentu s sebou nese výrazné oteplení.
Africký teplotní šok, chtělo by se říct. „Otvírá se brána mimořádně teplému vzduchu z Afriky,“ uvádí server iMeteo.sk, ale popis snad ani není potřeba, protože realitu zažíváme všichni na vlastní kůži: Je zkrátka opravdu teplo, a to i přesto, že stále ještě máme meteorologické zimní období.
Odhady konkrétních čísel se mírně liší: Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se budou teploty až do 5.3. držet stabilně okolo 10 - 13 °C přes den a kolem nuly v noci.
Předpovědní služba AccuWeather odhaduje o něco vyšší čísla: 11-16 °C po zbytek února a pak prakticky i celý březen.
Až podivné vedro mimochodem udeřilo ve Francii, kde na jihozápadě meteorologové změřili 30 °C, což je na konec února opravdu velký výmyk. Bohatě přes 20 °C ale bylo k vidění i prakticky v celém Španělsku.
V porovnání tu tak máme vlastně ještě zimu: „U nás ale podobné teploty nečekejme. V České republice se maxima v pátek dostanou zhruba na 15 až 17 °C,“ píše Meteo Včasné varování. I takové teploty by si ale člověk bez problémů mohl splést s nějakým trochu chladnějším letním dnem.